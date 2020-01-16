傳新變種致腹瀉 蒙脫石散斷貨 專家：無證據顯示XBB毒株專攻消化系統

綜合報道

美國疾控中心31日公布數據顯示，估計當周美國有40.5%新冠病毒感染病例是高傳染性的Omicron亞型毒株XBB.1.5引起。一則有關「XBB.1.5毒株在美國登頂」的微信朋友圈截圖隨後在內地社交媒體流傳，網民聲稱XBB.1.5「主攻心腦血管和拉肚子」，建議有條件的準備蒙脫石散、補鹽液、電解質飲品，以及整腸生、益生菌和各種乳酸菌。「蒙脫石散」等各類腸胃藥物隨即登上微博熱搜，引發市民大量搶購。

藥房稱持續有洽購

據澎湃新聞報道，目前不同電商平台例如阿里健康大藥房，不論是兒童還是成人服用的蒙脫石散冲劑均已售罄，京東健康部分蒙脫石散冲劑斷貨，不過目前仍可以下單。線下藥房工作人員也稱，「昨天還有貨，今天突然來了幾個大訂單，一下子就賣完了」，表示最近一直有消費者在諮詢購買，但估計短期內都無法買到。

此前中國疾控中心病毒病所所長許文波介紹，XBB是Omicron新的變異分支，在部分歐美國家已經逐漸顯示出是優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。但其致病力、重症率和死亡率與其他變異株沒有明顯區別。

對於市民正搶購和囤貨的止瀉藥「蒙脫石散」，北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾指出，沒有發現XBB.1.5更容易侵犯心腦血管系統和消化系統證據。他表示，部分新冠病患者確實有嘔吐和腹瀉症狀，通常一至三天可以自行緩解，強調治療消化道感染的藥物可以適當準備，但沒必要大量囤積。上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師崔松提醒，蒙脫石散主要功能是治療腹瀉的症狀，並非治療病毒。若擔心新冠感染引起腹瀉，大部分止瀉藥物都可以達到蒙脫石散類似的功能，不需要盲目囤貨。

醫生：大部分止瀉藥擁類似功效

據環球網報道，近日全球共享所有流感數據倡議（GISAID）數據庫新增369條中國本土新冠病毒測序結果，除了「南方株」BA.5.2和「北方株」BF.7相會於上海，在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族佔比超過三分之一。

報道指，上海此次監測到的25個XBB家族中，有3宗是XBB.1.5，均為境外輸入病例，未造成本土傳播。有研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在國內首次檢測到。 目前測序結果表明，針對境外輸入新型病毒株較多，仍需要常規開展病毒株檢測，為後續防控提供依據。

（新冠疫情）

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