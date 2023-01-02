穗疫情已達峰 料春節前入尾聲 發熱門診單日減4萬人 高齡重症比例升

據中國疾控中心網站消息，內地前日新增本土個案5102宗，其中廣東1784宗佔最多，其次北京718宗、福建562宗；新增死亡個案1宗，為四川本土病例。

廣州市衛健日前曾稱，當地疫情將在12月至1月間達到高峰。《廣州日報》記者前日實地探訪廣州地區多家醫院的門急診、發燒門診和重症救治科， 市內多家醫療機構了解到，最近一周，一些三甲綜合醫院、專科醫院和基層醫療衛生機構的發燒門診量和近期最高峰相比，都出現回落趨勢。

報道指，廣州市婦女兒童醫療中心發熱門診量從去年12月15日開始攀升，最高峰時期珠江新城、兒童醫院兩個院區1700人，12月24日起開始回落，到了28日，兩個院區發熱門診單日接診量800人。值得注意的是，不少醫院都指出，發熱門診就診患者中年齡較大、症狀偏重者的比例有所上升，可能與老年人群、高風險人群外出活動較少、感染高峰相對滯後有關。目前廣州多家醫院把工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」上，包括組建「危重患者統籌收治群」、增加重症監護牀位、呼吸機、監護儀等設備以及藥物等資源。

學者：京第一波基本結束 染疫或達83%

據中國地球物理學會旗下微信公眾號「上天入地」，中國科學院大學石耀霖院士通過模型分析，論述北京第一波疫情已基本結束，已感染人數比例保守估計為72%以上，激進的估計可達83%，無論哪一種情况，模型計算預測，元旦社會生活都可以基本恢復正常。石耀霖指出，今後疫情可能有小的起伏，大概率不會出現較大（峰值單日10萬人以上）波動。由於重症死亡高峰往往發生在感染高峰半個月之後，所以未來一周仍需做好準備。

（綜合報道）

（新冠疫情）