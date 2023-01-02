時事解構：台改義務役制備戰 恐陷「烏克蘭化」陷阱

台灣總統蔡英文上月27日提出新兵役制度的計劃。作為兵力結構中「常備守備」部分、主責軍民設施防護任務的義務男役，將由原先4個月軍事訓練恢復為1年兵役，以更好輔助擔當「主戰」部分、肩負陸海空安全任務的志願役士兵。未來數月，藍綠陣營將在立法院審議新制提案，如通過預計2024年起施行，適用於2005年後出生的男性。

4月義務役被指形式主義 延長具社會共識

民調：入伍適齡群體反對率趨增

今次台灣社會對延長兵役議題似乎頗具共識，皆因義務役訓練過往被指淪為形式主義。台灣國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範向本報表示，4個月兵役「坦白講不嚴格」，訓練質素有待提升，加之戰爭方式蛻變，認為延至1年屬合適。台灣國家政策研究基金會國安組召集人林郁方也對本報說，「4個月根本無法訓練好的士兵」。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山同樣指出，延長兵役「絕對有必要」，由於當代軍事發展已轉為科技戰主導，但台青卻缺乏最基礎武器培訓，故「一年兵役都嫌不夠，應當延長更多」。趙分析，台調整兵役期屬適切需要。當前兩岸氣氛不佳，且北京從未排除武統可能，加上美國持續操弄台灣牌，戰爭「隨時可能發生」，台應做好最壞打算，「無恃其不來，恃吾有以待之」。

台防衛引美軍事訓練模式 漲薪3倍對標市場

為配合兵役延長，台國防部還會引入美軍等國際軍事訓練模式，包括強化實彈射擊、新式武器培訓、將訓練實戰化、模擬抗壓訓練等內容；同時薪資從每月約6500元（新台幣，下同，約1660港元）上調至超2.6萬元（約6640港元），對標市場人工，以增加吸引力。

台灣民意基金會上月公布民調指出，雖然整體受訪民眾有73.2%同意延長兵役、17.6%不同意，但20至24歲受訪者只有35.6%同意、37.2%不同意。該機構董事長游盈隆向本報指出，對比去年3月機構另一份調查，20至24歲受訪者對延長兵役不同意度呈略上升，顯示新制落地在即，入伍適齡群體卻暴露出相對缺乏共識，考量趨於複雜等特性。

就延長兵役，台政壇去年已擾攘多時，惟官方此前未有定案，背後更被指牽涉選舉政治考慮。趙春山分析，今次改役制或對民進黨接下來選情不利，因青年世代會把被加長服役的不滿透過選票向綠營發泄。而丁樹範卻認為，新制或令國民黨選情更陷被動，是因綠營擅長就防衛類議題在輿論上掣肘藍營，加之北京以往激進的政治回應方式，總會給選情低迷的綠營添加助推效果。

兵役制數十年經多番縮短 調整背後多選舉考慮

翻查資料，台灣兵役制數十年間也經歷多番調整。從1949年實施徵兵制到1990年，期間陸續縮短役期。進入民主轉型後，兵役制納入泛選舉話題，2000年陳水扁執政開始規劃「募兵制」，之後馬英九時代再縮短役期，至2013年縮短成4個月，每輪背後均有選舉考慮的影子。

外界預計，兵役議題後續仍將在藍綠政治裹挾中被推進。民進黨此前已透過行政技巧，將議案由「查照」改為「審查」，藉審議過程迫使國民黨等立院內藍營勢力參與表態，「責任同擔」。丁樹範分析，民進黨此舉等同「綁架」國民黨對這一燙手議題表態，令其陷落政治話語兩難：反對，即是向北京求饒「賣台」；同意，則即刻喪失抨擊綠營讓「青年上戰場」的話術理據。

丁樹範：新制明年初生效 「有些來不及」

如今，兵役新制落實尚有時日。丁認為，新制明年初生效，時間上已「有些來不及」，由於兵役制改動牽涉大量配套措施，加之役男數量短期存在不確定性，適用新制的服役群體，目前多處升學階段，恐一年後難以徵召足額人數入伍，「最早也要到2028年暑假後，人數才補齊」。

趙春山：美將台「烏克蘭化」多軍售利益考量

去年爆發的俄烏戰爭，催生出戰情上「今日烏克蘭、明日台灣」的對比論調。蔡英文早前亦引用俄烏戰爭現况作例，強調今次兵役新制基於「備戰才能避戰、能戰才能止戰」理念，稱「只要台灣夠強，青年就不用上戰場」。林郁方認為，烏克蘭能在戰火中支撐至今，得益於美從俄羅斯2014年發動吞併克里米亞時，就開始對烏進行武器、訓練、情報等軍力提升上的支援和指導，「不對稱戰爭」模式如今可為台戰術構建參考，惟基本防衛作戰層面，台仍應堅持自主性。

趙春山則指出，台不應將自身完全代入烏的模式，沉浸於此只顧想像戰爭應對。除卻地理條件上不同，台也應洞見烏與自身面臨的相似不利處境，包括美國不出兵、俄國先出兵等類近元素，應以此汲取後者「教訓」，規避戰爭才是最優解。趙認為，美將台「烏克蘭化」的做法，多是基於傾銷武器等利益考量，惟台當局無法拒絕這一政治壓力照單接納，北京更只會愈趨激進應對，逐漸放棄和平選項，三方角力由此螺旋升級，不斷激化局勢升溫。

趙表示，備戰不等同避戰，所謂「透過戰爭才能解決戰爭」，從戰爭方向考量，只有軍力對等才能有效阻嚇甚至避戰，除此別無他法。面對武統迹象顯著的北京，台雖不能不設防，需要應有效提升軍備，惟更當務之急，是要回到政治談判桌上，以非鼓戰方式消弭與北京之間的衝突。

明報記者 王聖辰