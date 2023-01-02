接班楊潔篪掌中國外交 王毅升中央外辦主任

履新發文：二十大開局年 全力服務元首外交

據《求是》雜誌，王毅在文中回顧了過去一年和新時代十年中國外交的工作。王毅在文章中特別提及中俄、中美及中歐關係。文章指出，不管國際風雲如何變幻，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作伙伴關係不斷推向前進。對於中美關係，文章引述國家主席習近平為中美關係劃出的紅線，強調中美關係發展歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷，雙方應該建立相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道，推動中美關係重回健康穩定的正軌。對於中歐關係，文章認為穩中有進，保持向前向上勢頭。

在文章中，王毅強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可踰越的紅線。針對美國眾議長佩洛西不顧中方嚴正警告執意竄台，中方堅決鬥爭、堅決反制，顯示了捍衛國家主權安全的堅定意志。

王毅也展望了2023年的外交工作。他指出，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。外交戰線將全力服務保障元首外交和中心工作。積極拓展平等、開放、合作的全球伙伴關係。堅決捍衛國家利益和民族尊嚴。