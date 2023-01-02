元旦升旗典禮 回應習「兩岸一家親」 蔡英文：周邊解放軍活動無助台海和平

中央社報道，昨日元旦升旗典禮以「眾志成城 台灣向前 TOGETHERWE CAN」為主題。蔡英文發表「2023新年談話」，呼籲北京當局，台海和平穩定是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。她說，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

蔡英文： 願對大陸疫情提供必要協助

蔡英文表示，看到近來大陸疫情升溫狀况，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

習近平去年12月31日發表2023新年賀辭，特別提到「海峽兩岸一家親」，指「衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。蔡接受媒體提問指出，她有注意到習近平主席講話，也注意到他是用比較和緩的方式來表達，但她要提醒，台灣周邊解放軍軍事活動，並無助於兩岸關係，也無助於區域和平穩定。

蔡認為，2023年共同的課題是疫後兩岸人民恢復健康而有序交流，還有在全球經濟動能減緩的情勢下，必須要各自應對各種經濟情勢變化，同時也有共同的義務要維持台海和區域和平穩定，這是兩岸必須共同面對的責任。

專家：習蔡新年談話重點不同 均釋善意

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，蔡英文今年的新年談話再次重申兩岸要以對話解決分歧與衝突，突顯出台灣當局對於兩岸事務的立場並非「抗中保台」，更多的是呼籲大陸也應負起對話與兩岸和平的責任。針對疫情向大陸提出人道協助，王智盛認為是「伸出橄欖枝」，向北京釋出疫情後，兩岸逐步恢復健康有序交流的善意。至於北京要如何接球，就在「一念之間」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析稱，蔡的談話「兩者兼顧」，一方面向官方呼籲透過對話、合作改善兩岸關係；另一方面則以協助面對疫情，向大陸人民釋出溫情。趙春山認為，不論是蔡的談話，或是習近平的談話，雖然重點不一樣但可以感受到雙方都釋出善意。然而「坐而言不如起而行」，兩岸領導人應用具體行動改善兩岸情勢。

另據台國防部消息，統計自去年12月31日上午6時起至昨晨24小時內，共偵獲解放軍戰機24架次，其中12架次穿越海峽中線，另偵獲軍艦4艘次，持續在台海周邊活動。

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