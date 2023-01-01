一中全會講話全文刊發 習：為黨和人民鞠躬盡瘁

習近平說，當前和今後一個時期，「我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種『黑天鵝』、『灰犀牛』事件隨時可能發生，需要應對的風險挑戰、防範化解的矛盾問題比以往更加嚴峻複雜」。

對新任中委提4要求

指從嚴治黨非要把大家管死

習近平對新一屆中央委員提出四點要求，首要是模範執行民主集中制，把維護黨中央權威和集中統一領導作為最根本的政治紀律和政治規矩，堅決克服空喊口號、機械執行、消極應付等不良傾向。習要求中央委員們克服「本領恐慌」，要全面增強履職盡責所必需的各方面本領；加強對各種風險隱患的研判，做足預案及時精準拆彈。習還說，要增強鬥爭的骨氣、底氣，在堅決鬥爭中贏得戰略主動；對改革發展穩定、意識形態領域、黨風廉政等方面存在的突出矛盾問題，也要敢於鬥爭、善於鬥爭，不能遇到矛盾繞道走。

習近平指出，中央委員們要時刻警惕來自各方面的「圍獵」，堅決摒棄特權思想、反對特權現象；要管好家人親屬，堅決防止和反對裙帶腐敗、衙內腐敗。他針對全面從嚴治黨强調，「嚴」並不是要把大家管死，使人瞻前顧後、畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，而是要通過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，形成風清氣正的黨內政治生態。習亦强調，在即將到來的各級人大、政府、政協換屆工作，要深入細緻做好思想政治工作，引導廣大幹部正確對待個人進退留轉。