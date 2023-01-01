新年賀辭 指中國發展靠青年挺膺擔當 習：不同人不同訴求正常 協商凝共識

優化防控最大限度護人民 戰勝困難「每人都不易」

習近平說，14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

回顧2022年，習近平提到，疫情發生以來，我們始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。經過艱苦卓絕的努力，「我們戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易」。目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。

透露120萬億GDP總量 即2022經濟增長逾4.4%

習近平一一列舉2022年國家大事，包括召開中共二十大、全年國內生產總值預計超過120萬億元人民幣、糧食生產實現「十九連豐」、鞏固脫貧攻堅成果、北京冬奧成功舉辦、中國太空站全面建成、第三艘航母福建號下水，以及前國家主席江澤民去世等。

習近平說，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。只要篤定信心、穩中求進，就一定能實現既定目標。「今年我去了香港，看到香港將由治及興十分欣慰。」習重申，堅定不移落實好「一國兩制」，香港、澳門必將長期繁榮穩定。

書架27照片17首「上架」 包括習江胡合影

央視畫面中，習近平背後書架擺放的照片一向是網民關注重點，27張照片中，有17張是第一次「上架」，包括習近平和前兩代領導人江澤民、胡錦濤的早年合影，江澤民、習仲勳（習近平父親）1999年在慶祝國慶五十周年招待會舉杯互賀情景。

家庭照一直佔據習近平辦公室書架很大部分，新照片有習近平和女兒幼年、童年兩張合影，他與夫人彭麗媛近年合影，另有兩張新的穿短袖白恤衫的青年習近平照片。除此外，還有一批他2022年政務活動照片，包括1月到山西臨汾對基層幹部新春慰問，4月會見北京冬奧中國選手，4月考察中國人民大學與大學生互動，6月底乘專列抵達香港西九龍站的情况，7月頒授八一勳章儀式，7月視察新疆吐魯番，10月在中共二十大發表報告，10月帶領新一屆政治局常委赴延安瞻仰革命聖地和考察當地，11月在印尼出席二十國集團峰會時步入會場。