各地公布感染數據 鄂爾多斯逾98%有症狀

四川六成中招 海南五成

據澎湃新聞網昨報道，海南省疾控中心上周五發布第二輪調查結果指出，近日全省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。調查對象中，有35.5%的人在去年12月19日至25日期間感染新冠病毒，較上輪（12月12-18日）的5.6%感染率上升5.3倍。

浙江舟山市、衢州市分別於上周四及上周三發布，通過對全市核酸陽性檢出率、社區哨點監測和重點人群抽樣調查情况綜合分析，估算舟山全市目前感染人數比例達到30%至40%，衢州市則30%至35%，預計分別於12月底和1月初進入疫情高位平台期。

較早前已披露結果的四川省疾控中心數據顯示，該省感染率為63.52%，另有28%有發燒、咳嗽症狀但未檢測，全省目前新增感染已處於回落階段。

內蒙古鄂爾多斯市疾控中心上周五的調查發現，受訪16,562名新冠病毒感染者中，僅1.75%的人沒有任何症狀；85.41%患者自行服藥治療。

湖北省救治最多危重症患者的武漢協和醫院披露，上月7日以來共收治新冠患者16,358人，其中，重症和危重症患者人數為5414人，佔總數33.1%。副院長夏家紅表示，目前全院僅設發燒門診和急診，包括內外科、婦科等全部科室都必須具備氣管插管的功能和條件，全力收治危重症患者。

（新冠疫情）