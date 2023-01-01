疫情海嘯未阻人流 除夕大城旺區熱鬧

武警出動維持秩序

昨傍晚6時，上海南京東路已逐漸人多，不到8時，中山東一路外灘方向路面開始塞車，外灘江濱和南京東路上，愈夜愈多人，當局出動武警人員維持秩序。除了外灘範圍，豫園也舉行跨年夜燈會活動，市民人擠人觀賞。

在北京，本報記者昨到北京南站發現，離城人員不多，車站顯得冷清。不過王府井大街晚上人流倍增，商場更加人頭攢動，許多餐廳堂食出現年輕人排隊情况。

熱鬧非凡的情景在江蘇南京、四川成都、安徽合肥等南方城市更顯現。成都萬象城、重慶解放碑、合肥淮河路步行街都有跨年活動，而最旺的仍屬武漢市江漢路步行街，不僅回復「煙火氣」，甚至是人山人海。

湖南長沙「花炮之鄉」瀏陽則用盛大煙花表演跨年迎接2023。廣州多區警方提醒民衆錯峰出行，廣州塔景區、天河花城廣場會實施人流疏導和臨時交通管制措施。成都世紀城會展中心還舉辦了新春年貨購物節。

網民：醫院排醫院的 逛街玩逛街的

各地網民紛紛表示，疫情過後，人們彷彿都鬆了一口氣，「現在還有不敢出門的嗎？」微博帳號「深雪微涼」說：「醫院排醫院的，逛街玩逛街的，人類的悲歡並不相通。」公安部鐵路公安局印發通知，部署全國鐵路公安機關從嚴從細做好各項工作措施，堅決確保鐵路大動脈安全暢通和轄區治安持續穩定。

台灣方面，多個縣市舉辦大型跨年晚會，台北101以「關懷世界 閃耀夢想」為主題跨越新年。台中市跨年晚會在水湳中央公園舉行，有音樂表演和高空煙花騷。墾丁湧入逾6000名遊客，恆春警方啟動人車分流管制。宜蘭縣蘇澳警方表示，元旦假首日蘇花公路清晨6時起就湧現南下車潮，一度大塞車。

（新冠疫情）