英法以加入檢測華旅客

據路透社，英國衛生與社會福利部宣布自1月5日起，來自中國的旅客在登機前，須出示行前48小時內新冠病毒檢測陰性證明，航空公司須盡檢查責任。英國駐香港總領事館昨在社交網站「UK in Hong Kong」解釋，有關要求不適用於來自港澳地區旅客。

中國駐英大使鄭澤光當天在《衛報》發表文章，指出中國疫情形勢總體穩定可控，近期優化調整疫情防控措施建立在科學評估之上，對於即將實施的中外人員往來暫行措施，國際社會普遍予以積極評價。

法國同日稍早也宣布，來自中國的旅客入境前須持有行前48小時新冠檢測陰性證明。以色列衛生部同天宣布，已向外國航空公司發出要求，只准許有新冠檢測陰性證明的外國公民自中國搭機到以色列。在此之前，意大利、日本、美國、印度、韓國、西班牙等多國已要求來自中國的旅客須入境前或抵達後接受檢測。

與華官員會談 世衛：為取更多資訊

世衛組織（WHO）上周五與中國官員舉行會談。世衛表示，會談為「取得進一步的疫情資訊」，包括更多的基因定序資料、住院、進入加護病房和死亡的數字，疫苗配送和接種情况數據，以便提供幫助及令其他國家應對。國家衛健委與中疾控中心官員，在會上簡報了中國防疫的相關行動。

（新冠疫情）