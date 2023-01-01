應對疫峰 多地醫院取消元旦休假 當局加強醫療機構安全檢查 派員駐防疫物資企業

據澎湃新聞網報道，山西臨汾市人民醫院宣布，為全力保障患者就醫需求，醫院上月28日召開線上會議，決定全院取消元旦休假。湖南長沙融城醫院昨日稱，根據上級部門要求，結合救治工作實際情况，經醫院研究決定取消全院元旦假期，所有科室正常開放應診。同處湖南的懷化市會同縣人民醫院、益陽市第四人民醫院亦取消周末及元旦休假。河北唐山市古冶區中醫醫院、江蘇連雲港市贛榆區中醫院亦取消假期，確保診療、檢查、住院、手術等各項工作正常開展。

研究指疫情將由城市轉移農村

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨牀中心范小紅團隊，就此波疫情在大城市和中西部農村的走勢發表研究論文。研究顯示，多個Omicron亞型在國內同時傳播，元旦後到農曆新年期間，疫情將主要影響農村和中小城鎮地區。

研究初步判斷此輪疫情元旦前後，在北京、廣州、上海、重慶等主要城市趨於平緩。然而四川、陝西、甘肅、青海等省，估計農村和中小城鎮地區的感染峰值將於1月中下旬出現，由於春運原因，峰值也可能提前到達。研究還發現，今年9月至12月收治的患者中，有3%發展為重症或危重症，尚未發現有新病毒變異株。

上海傳染病專家張文宏表示，這一波疫情感染率非常高，很多大城市已超過一半，春節甚至將達八成，他呼籲減少百人以上聚餐，並透露自己已經「陽康」，此前症狀很輕，每天都在工作。

中央部署應對農村疫情

應急管理部上月29日召開元旦假期安全防範視像調度會，強調即將到來的元旦假期是優化疫情防控政策、經濟社會開始全面恢復的第一個小長假，正處於企業復產高峰、疫情傳播高峰、節日人流高峰疊加碰頭的特殊時段，要有力防範化解疫情高峰帶來的安全風險，指導醫療機構加強重症室、住院病房、供氧設備、用電設施等安全巡查檢查，及時消除安全隱患。

國務院聯防聯控機制、中央農村工作領導小組昨印發工作方案，部署加強當前農村地區新型冠狀病毒感染疫情防控，要求各地加強對農村地區醫療衛生機構的支持，遴選省內城市大型醫院，按照分區包片原則，與各縣建立對口幫扶機制；加大鄉鎮衛生院醫務人員配備力度，發生短缺時，立即通過駐點、巡迴醫療等方式予以填補。應對重症病例增多情况，要加強縣級醫院重症和傳染病醫療資源建設；鼓勵為農村地區長期病患長者等重點人群發放免費健康包。

綜合報道

（新冠疫情）

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