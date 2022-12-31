人大常委會閉幕 全國兩會日期確定

【明報專訊】十三屆全國人大常委會第三十八次會議昨天表決通過關於召開十四屆全國人大一次會議的決定。根據決定，明年的全國人大會議將於3月5日在北京召開。另外，全國政協主席會議日前也建議，全國政協十四屆一次會議於明年3月4日在北京召開。這是中共二十大之後的第一個全國兩會，由於適逢換屆，屆時將選舉產生國家主席、決定國務院總理人選等。
新華社報道，昨日閉幕的人大常委會會議，決定建議十四屆人大一次會議的議程包括審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展計劃2022執行情况與2023年草案的報告，選舉和決定任命國家機構組成人員等。由於二十大有一系列新的政治、理論表述，外界預料人大會議或將據此修正《憲法》。
批准與剛果烏拉圭等國引渡條約
人大常委會會議還表決通過新修訂的《野生動物保護法》、《預備役人員法》、關於修改對外貿易法的決定，並通過香港國安法的解釋。此外，會議通過批准中國與剛果、亞美尼亞、肯尼亞、烏拉圭等國的引渡條約。國家主席習近平隨後簽署主席令，確定有關法律予以實施。
政協新年茶話 習：因時因勢優化防控策略
習近平昨出席全國政協新年茶話會時提到，今年因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。來年要更好地為實現新時代新征程的目標任務匯聚智慧和力量。