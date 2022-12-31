人大常委會閉幕 全國兩會日期確定

新華社報道，昨日閉幕的人大常委會會議，決定建議十四屆人大一次會議的議程包括審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展計劃2022執行情况與2023年草案的報告，選舉和決定任命國家機構組成人員等。由於二十大有一系列新的政治、理論表述，外界預料人大會議或將據此修正《憲法》。

批准與剛果烏拉圭等國引渡條約

人大常委會會議還表決通過新修訂的《野生動物保護法》、《預備役人員法》、關於修改對外貿易法的決定，並通過香港國安法的解釋。此外，會議通過批准中國與剛果、亞美尼亞、肯尼亞、烏拉圭等國的引渡條約。國家主席習近平隨後簽署主席令，確定有關法律予以實施。

政協新年茶話 習：因時因勢優化防控策略

習近平昨出席全國政協新年茶話會時提到，今年因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。來年要更好地為實現新時代新征程的目標任務匯聚智慧和力量。