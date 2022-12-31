縣市人大出席率大跌 部分因疫推遲 河北衡水三成缺席近流會邊緣 各級人大換屆恐受影響

12月下旬，各地方人大紛紛舉行年度大會。其中，河北衡水市七屆人大三次會議12月27日開幕，選舉該市出席河北省十四屆人大代表。大會當天通報，會議應到代表382名，實到代表268名，符合法定人數。有關數字意味着，有114名衡水市人大代表因事因病請假，出席率70.2%。但仍有一名代表無法撐多日，大會28日閉幕時，缺席人數跌穿三成，接近流會邊緣。

各地出席率約七八成 法定要求2/3人

根據內地法律，地方各級人民代表大會會議有三分之二以上的代表出席，始得舉行。

衡水市人大對上一次大會（七屆二次會議）在今年1月23日開幕，當時，會議應到代表393名，實到代表358名，出席率91.1%；兩天後的閉幕會，出席率也有90.6%，均與此次相差甚遠。值得留意的是，不足一年，衡水市減少了11名人大代表，原因不詳。

類似情况十分普遍，譬如，雲南西雙版納州十四屆人大二次會議29日的閉幕會有77人請假，出席率71.7%；今年2月18日的十四屆一次會議閉幕會出席率高達96.7%。又如寧夏彭陽縣十屆人大三次會議29日閉幕，出席率72.6%；今年1月6日的十屆二次會議出席率則有92.3%。

不過根據本報不完全統計，唯一例外的是河南信陽溮河區，該區六屆人大二次會議28日開幕時，出席率僅73.8%；但今年遲至4月23日召開的六屆人大一次會議，出席率更低，開幕會只有73.3%人出席，閉幕會再添4人因事因病請假。而疫情前2019年7月的五屆三次會議出席率超九成，顯示3年疫情持續影響地方政治事務。

大多數地方人大並未解釋出席率低的原因，但已可能影響上級人大會議。根據人大代表選舉法，全國人大代表，各省份和地級市人大代表，由下一級人大選舉產生。

江西轄下各地級市本月陸續召開人大會議，選舉產生出席江西省人大代表。不過疑因各地疫情影響進度，原定2023年1月5日召開的江西省人大會議，要推遲到1月11日召開，本次會議議程是選舉江西省出席第十四屆全國人大代表。

安徽有兩個地級市人大宣布推遲舉行會議。蚌埠市人大常委會28日稱，根據省人大的通知要求，原定於2023年元旦召開的蚌埠十七屆人大二次會議推遲召開；同省淮北市人大常委會也於同日決定，根據工作需要，原定於30日召開人大會議推遲召開，兩市會議召開具體時間待研究決定。

較早前，湖北安陸市也宣布鑑於嚴峻防疫形勢，推遲人大會議召開。

明報記者