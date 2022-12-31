中俄元首視像會談 普京邀習近平明年春訪俄

習近平：攜手抵禦外部勢力破壞

俄羅斯衛星通訊社報道，普京邀請習近平於明年春天到莫斯科開展國事訪問，認為這將向全世界展示俄中關係在關鍵問題上的牢固性，並成為雙邊關係中的年度重要政治事件。目前，中俄雙方均未透露習近平是否接受邀請。

央視報道，習近平表示世界又一次站在歷史的十字路口，事實反覆證明，圍堵打壓不得人心，制裁干涉注定失敗；中方願同俄方一道反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。雙方要推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展，推進口岸等互聯互通設施建設；近期，中國根據新冠疫情形勢變化，因時因勢優化防控措施，中方願同包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

普京：願與中方在多邊舞台協作

普京表示，俄方讚賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場，高度評價中方作為金磚國家主席國所做工作，願同中方繼續在聯合國、上海合作組織等多邊舞台密切協作，共同推動建立更加公正合理的國際秩序，捍衛各自正當利益，為維護國際公平正義共同作出努力。

兩國元首就烏克蘭危機交換意見。習近平強調，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。