韓限中國旅客抵達須檢測 西班牙查陰性證明

據韓聯社報道，韓國國務總理韓德洙宣布，明年1月2日到2月底前，所有來自中國的旅客抵韓後立即接受核酸檢測，並在規定場所等待結果；1月5日起，在登上飛往韓國的航班之前，都必須出示新冠病毒核酸48小時或抗原檢測24小時陰性證明。

譚德塞：各國增防疫限制可理解

儘管歐盟衛生總署稱沒必要篩檢中國旅客，不過繼意大利後，西班牙衛生部30日也宣布，來自中國的入境旅客須出示新冠病毒檢測陰性證明，或證明已完成新冠疫苗接種。英國政府稱持續審度是否跟從。

日本政府昨正式啟動針對從中國入境人員的檢疫措施，旅客須持核酸陰性證明入境，入境時強制快測。美國疾控中心對路透社稱，隨着中國新冠感染人數激增，該中心正考慮對國際航班上的廢水進行採樣，以追蹤任何新出現的變異毒株。世衛總幹事譚德塞說，在中國沒有提供全面疫情資訊的情况下，這些國家施加限制的防疫做法可以理解。

中方承諾密切監測變異及時發布

針對譚德塞說法，中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方一直本着公開透明的態度，同包括世衛組織在內的國際社會，分享有關資訊和數據；中國有關部門將繼續密切監測病毒變異情况，依法、及時、公開、透明發布疫情信息，同國際社會共同應對疫情挑戰。中方將結合公民出行意願，恢復公民赴具備條件的國家旅遊。

（新冠疫情）