吹哨三周年 網民湧告李文亮「我們陽了」 英分析指1月料日增兩萬死 藥監局擬准默沙東特效藥進口

2019年12月30日，眼科醫生李文亮在微信群向同學兼同行們預警「確診了7例SARS」，有關內容被轉發到網上，令武漢「不明肺炎」疫情曝光，李文亮在4天後被武漢警方訓誡。隨後李文亮受感染，於2020年2月6日病逝，年僅34歲。後續當局撤銷對其訓誡書，追授為烈士。

李文亮的微博帳號3年來成為內地網民的「哭牆」，他生前（2020年2月1日）發布的最後一則帖文「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」下方，網友留言早已超過100萬個，目前有452萬個讚。

在昨日的新一輪留言中，網友紛稱「李醫生，我們好像又回到了原點」、「三年了，要以全民皆陽收場了」、「我們一家都陽過了」，也有很多網友講到要「努力活下去」。有網友敬佩他的敢言，「李大夫，真正的英雄」、「三年了，這個社會不應該只有一種聲音」。

李文亮去世前曾對媒體表示，是否給他平反已經不那麼重要，因為真相比這更加重要，一個健康的社會不應該只有一種聲音。網友們都在李文亮的微博下面表達了對他的懷念，很多網友留言描述了自己和家人的病情，還有眾多網友留言祝其新年快樂。

台團隊推算此波疫情或致255萬人死

即將到來的元旦、農曆新年是內地疫情重要關頭，彭博社引用倫敦醫療資訊分析公司Airfinity Ltd推估，目前內地單日新增感染約180萬宗、病亡9000人；1月下旬可能日增2.5萬人染新冠死亡，1月23日正月初二前後達到高峰，到4月底這波感染可能共致170萬人病亡。

美國之音昨也引述台灣大學公衛學院教授陳秀熙團隊發布的模型預估，稱若無法有效防疫，至明年3月底內地確診數恐達5.5億人，最後可能高達255萬人病亡，其中85萬人是因醫療照護能量不足而致死。

張文宏：元旦春節需重點保護易感人群

上海知名傳染病專家張文宏前日（29日）表示，這波疫情感染率已經非常高，許多大城市已超過50%，農曆新年將達到80%。對易感人群來說，「接下來的元旦、春節是一個坎兒，需要重點保護」，他重申現在防疫放開符合全球疫情大趨勢。

政法委：堅決處理借疫滲透破壞行為

中央政法委書記陳文清主持召開政法委全體會議，強調現在因時因勢優化調整防控政策「實事求是、完全正確」，政法機關下一步要切實維護國家安全和社會穩定，對借疫滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序的行為，堅決依法處理。

另據國家藥監局消息，前日按照藥品特別審批程序，該局進行應急審評審批，附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊（商品名稱：利卓瑞/LAGEVRIO）進口注冊。

明報記者

（新冠疫情）

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