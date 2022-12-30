美國批准1.8億美元對台軍售 月內二度

據路透社及中央社報道，本次軍售有望在1個月後生效，主要項目包括車載火山布雷系統、M977A4 HEMTT型10噸重型增程機動戰術卡車、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥、M89訓練彈藥與相關設備操作及維修培訓等。美國國防安全合作署（DSCA）表示，軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化，維持可靠防衛能力。台國防部、外交部昨表示感謝和高度歡迎。

另據美國政府採購管理系統網頁，美國將採購「國際野戰炮兵戰術數據系統」（IFATDS）提供給烏克蘭、台灣和拉脫維亞。該系統用於整合資訊來源，供炮兵一覽戰場環境，其中計劃提供16套IFATDS給台灣，預料將配合2024年交付的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。

華府料供台16套戰術系統 適配火箭系統

中美軍事對話機制8月暫停至今未恢復，中國國防部發言人譚克非昨表示，近期美方連續發布多項涉華負面政策文件和法案，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。他強調，「美方如果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，就必須拿出誠意和行動，切實尊重中方核心利益和重大關切」。

台灣外長吳釗燮近日表示大陸軍事威脅達到「前所未有嚴重程度」，大陸會再找借口演練對台攻擊。譚克非對此說，解放軍的軍事行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，「哪裏有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裏就會有解放軍的軍事行動」。