專家估京感染率逾80% 增速超預期 當局派警暗訪醫院 防醫務擅離崗

在北京朝陽醫院急症室，昨晚8時過後，走廊和電梯前仍坐滿求診患者，僅大堂內就有百餘人，其中長者佔七成，部分無位可坐的長者只能蹲在走廊一角等候。不時有醫護推着病牀一路喊「讓一讓」呼嘯而過，牀上老人家哀嚎「快不行了」。由於北京盛傳肺部感染情况增多，有很多新冠患者排隊等照肺，而在電腦掃描結果打印處也出現長龍。

急症牀位使用率100% 發燒跌急症爆

「本院急診搶救牀位使用率100%，急診留觀牀位使用率100%」，靠近東四環的北京華信醫院向求診者發出短訊。該院發熱門診昨晚人流下降，但急症科卻擠滿看病人群，長者佔近九成，醫護不斷重複回答「現在沒牀」。有長者病牀被擺在急症室門口，他稍後被轉移，隨即有患者填上空缺。其間有醫院管理人員提醒醫護，昨下午有公安局人員前來暗訪，晚間可能會有第二波，要求醫護堅守崗位，切勿擅自離崗。

救護車司機醫護集中管理派單 送院需3小時起

有知情人士向記者透露，其任職的醫院將所有救護車司機和醫生、護士、擔架工集中到同一酒店，等急救中心分派任務。由於任務激增，120急救中心處理不及，往往接到電話後半小時才把任務通知到前線，等全車人員到位又要花費半小時，前後將病人送院至少花費3小時。已離職半個月的該知情者說，當時每天12小時工作，僅能運送3至4趟病人入院，而其中很多都是處於昏迷狀態的80、90歲高齡病患。

在昨下午的國新辦吹風會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，京津冀地區、成渝地區、華南部分省疫情發展比較早，而北京、天津、成都等城市疫情高峰期已經過去。

中疾控：京津成都疫情高峰已過

衛健委：疫情過去才能判斷新冠死亡數

針對中國疫情防控是否放開太快，國家衛健委專家組組長梁萬年重申「現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際的」；他沒回應是否低估新冠死亡人數，強調只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷。吳尊友進一步指出，已着手調查這一波疫情的「超額死亡」情况；他還稱中國有9種Omicron毒株正在流行，結果都和世衛組織分享，沒有任何保密。

人民日報社旗下微信公眾號「俠客島」昨指出，近日各類疫情信息似是而非、莫衷一是，帶來了更多不確定性，加劇了社會恐慌。對老百姓來說，目前除了藥品，重要的還有權威真實的資訊以及政府公開透明的應對態度，這些數據對於安定民心至關重要。

明報記者

（新冠疫情）