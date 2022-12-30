「經濟恢復必經通脹過熱」 分析：提振消費最關鍵

春節後料反彈 全年有望經濟增5%

本月中召開的中央經濟工作會議强調，明年經濟要從改善社會心理預期、提振發展信心入手，顯示中央清楚認識到當前市場信心問題。而工作部署第一條便強調內需，將恢復和擴大消費擺在優先位置，同時明確加大對民企、外資和平台企業的支持。

北京大學國家發展研究院2022年國家發展論壇近日召開，社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌指出，過去3年不止是收入問題，包括心態、預期發生很大變化，要走出陰影、回到比較理想的經濟狀態，需要時間和政策支持，「過程中，沒有經歷一輪小的通脹、小的過熱，可能也走不到那一步」。

中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群向本報指出，現時防控鬆綁的速度快於市場預期，相信全國正向後疫情時代邁進。隨着人們的警戒心理消除，消費信心將逐步恢復，預計明年春節後釋放大量消費，「目前提振消費肯定是最關鍵的，消費起來了，投資信心也會增加」。廖群稱，明年一大不確定性來自出口，從全球經濟增長來看，明年肯定比今年差，因此政策着力點在內需上下工夫。

廖群預期，政府明年將在宏觀政策上加大力度。中國的財政赤字和國債規模控制較好，財政穩健度較高，有條件在明年加快基礎設施投資，扶持受疫情影響最大的中低收入群體。而在貨幣政策上，央行繼上月降準後仍有降準空間，「現時平均存款準備金率為7.8%，仍然高於其他國家，降到5都能降」。

房地產方面，中央對房地產政策保持寬鬆定調。北大國發院兼職教授徐高指出，去年中國疫情控制不錯的情况下，經濟已經開始惡化，背後在於「地產投資增速的顯著下滑」。他警惕，過去兩年地產行業受到嚴厲打壓，「疤痕效應」會抑制政策托底經濟增長的效果，「開發商可能會擔心當增速上去了，是不是又會採取調控政策打壓房地產市場？」徐稱，在這種擔憂下，開發商再去做投資項目的意願較低，應對長遠政策有清晰預期，給大家以長遠的信心。

（新冠疫情3周年）