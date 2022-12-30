食玩買生意淡 疫下守業難上難 個體戶對創業趨心淡 滬舊法租界區多空舖

明報記者 沈燕媚 王佩凡

本月的中央經濟工作會議釋放挺民企的強烈信號，也提出要促進大眾創業萬眾創新縱深發展。然而這3年，許多創業者深困泥沼。在防疫政策鬆綁前，吉林省長春市青年付藝同決定關閉他創辦僅一年的店。原因是無了期的封控，讓人看不到希望。

28歲的付藝同原是私立音樂培訓學校教師，教培行業不景氣後，無糧出的他轉行，在一家劇本殺店當DM（劇本殺主持人），繼而有了開店想法。「不需專業知識，只要租個旺舖，花10至20萬（人民幣，下同）裝修，再購置劇本，約30萬就能開。」

青年3年內經歷無糧出到創業失敗

內地在2020年爆發新冠疫情，但憑着嚴格的封控措施，成為世界上少數控制疫情的國家。搵工困難的青年，紛創業當就業，2021年全國新設個體工商戶達1970萬餘戶，總在冊數破1億。2021年9月，付藝同把店開在長春市最繁華的商業街紅旗街。第一個月生意很好，包廂每天滿客，首月盈利8000元。正當他雄心勃勃準備開分店時，吉林省開始爆疫。大學封校管理，學生無法外出，客源斷崖式下跌，他後來還收到停業通知，情况在2022年Omicron疫情期間加劇。

付藝同辭退幾個員工試圖止血，但「每月7500元租金還是要付，每一天都肉疼」。不得已之下，他想出以「劇本外賣」救亡，即由主持人上門，將劇本帶到客人家中進行。但他一單生意都接不到，「疫情期間都不敢招朋喚友」。

眼看生意無法持續，今年9月，他決意不再續租，並重拾技藝，嘗試從事樂隊商演工作。惟疫情始終像無處不在的關卡，商演活動常被取消。「夏天還能接幾場音樂節表演，後來只剩樓盤開售或誰家買了豪車，想走排場的找人演出。」他的商演從千人音樂節，變成了只有幾個聽眾的私下「賣唱」，甚至還要陪賣酒，付藝同苦笑：「賣幾瓶給幾瓶的抽成。」

疫下的人生沒有劇本，付藝同的遭遇在全國來看並不「新鮮」，各地小店主們深有共鳴。在上海，春季封城留下的「傷痕」，秋冬仍在街頭處處可見。舊法租界區不少空置店舖，門口寫着轉租人的聯繫電話。一家餐廳門前，貼滿了電費水費欠交通知書。在著名的咖啡區永康路附近，襄陽北路本是年輕族群愛流連的地方，現在周末行人寥寥。

Cafe G咖啡店的經營負責人Sosaki稱，對面一家咖啡店大門緊閉，「只在2月開過幾天，封城後再也沒開」。這在寸土寸金的舊租界地段十分罕見，Sosaki說：「上海的舖子放出來就會被搶走，以前還要搞點門路才能搞到好的舖子」。

局方查問「怎麼一天僅7人掃碼」

咖啡店嘆人就是這麼少

今年5月，上海發布針對小微企業的扶持政策，但只有國企管理的房產才獲減租，包括Cafe G在內的許多商家無法受惠。訪問當天，掃碼仍是防疫日常，Sosaki指了指門邊貼着的「場所碼」，「那天市監局過來查，說『怎麼這麼少人掃碼，一天才7個』，但人就是這麼少」。

內地商業查冊平台「企查查」數據顯示，今年全國有近50萬間餐飲相關企業倒閉，上半年撤銷營業登記的餐廳數量，超過2020年全年總和。原因不難理解，今年以來，多個重要城市接連封城、靜默，日復一日的核酸檢測、頻繁封控減低人們出行的欲望。許多城市對外來人員採取落地檢、隔離措施，跨市流動變得麻煩，商業街人流不時「清零」。數據顯示國內重點9城市的購物中心進入寒冬，今年上半年客流量下滑幅度高達30%，並持續惡化，上月社會消費品零售總額按年跌5.9%，年末防疫政策急轉彎後，京滬等地商場更是全面冰凍。

面對疫情困境，有商家開始探索自救。在武康路售賣新派唐装的「盛世牡丹」，在2020年疫情初期便設立網店，嘗試利用網絡直播促銷，由設計師親自上陣作展示。店長陳先生稱，「我們以很低的價格售出，一些經典款以成本價出售，爭取現金流，但很多顧客會猶豫，不知道上身效果好不好。」由於當時上海進入公共場所需查核酸，客人在一天忙碌工作後不想檢測，因此顧客很少。當天下午加上記者，只有3人進店。

這店扎根上海14年，疫前店裏65%客群來自海外，現在靠直播推銷無法挽回損失，成都、武漢分店已結業。更致命的是頻繁的封控，陳先生稱，前一天他便因大廈有密切接觸者，被封兩天，沒法開店。「加上今年的兩個月封城，我今年第五次被封了。」

在巨大的不穩定性面前，當下年輕人的考慮愈趨保守。大學生寄望於提高學歷、進入體制獲得安全感，一些外來務工則傾向回流家鄉。

難忍被封 外來打工仔掙扎去留

陳先生也不例外，正掙扎是否離滬。早些年在深圳富士康打工的他，為了多見些世面，才來到上海。但封控讓他的想法動搖，「我不想在廠裏一輩子，但誰又想被封在家裏無所事事呢？」他無奈地笑道，「我想，如果再被封一次，我就要離開了。」至於創業者付藝同，感慨自己而立將至，斬釘截鐵道：「肯定不會再想（創業）了，我們這種小老百姓，還是老老實實找份工作最靠譜。」

（新冠疫情3周年）

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