西安殯儀館「爆煲」 日300遺體待火化

據西安知情者透露，有關情况已連續多天出現，每天有300多具遺體送來，之前殯儀館運作半天就停工，現在全天運轉仍來不及處理。有西安網友稱，一位長輩近日因感染新冠病毒去世，但當地靈車不夠，需要租救護車拉遺體前往殯儀館，到了辦事大廳人山人海，被告知停屍冰櫃滿了，前面排了五十多具屍體等待火化。

上海有同樣情况，浦東北蔡由由二村有居民昨在業主群發言，稱父親周一（26日）感染新冠去世，殯儀館卻排期到元旦後才接收，宣布迫於無奈將在小區內「找塊空地焚燒屍體」。引起網絡關注後，居委會和警方昨介入拉走屍體，承諾今天火化。

四川疾控中心：16萬受訪者六成陽性

上海除了殯儀超負荷，醫院更加爆滿，中山醫院急診科昨晚已無法收納患者，救護車送來的病人全部放室外。瑞金醫院大批醫生發燒，內科、外科醫生都要上前線支援，藥劑科近八成員工陽性。四川疾控中心調查居民新冠感染情况，約16萬人受訪，發現63.52%人陽性，另有28%人沒做檢測但有發燒咳嗽等症狀。

官媒：感染高峰已過 春節前後可復常

《人民日報》引述專家稱，就目前社會公眾發布的感染資訊看，整個社會感染的比例已經很高了，未來不太可能出現更高的感染峰。感染後至少三個月內不必要擔心再感染，免疫力好的人，半年內都是安全的。春節前後，社會秩序會逐漸恢復正常，很快會迎來充滿活力的2023年。

（新冠疫情）