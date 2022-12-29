陸客入境台灣須做核酸 美大馬擬跟進 美憂慮數據透明度 外交部：防疫不應礙人員交往

元旦起實施 蘇貞昌：防台防疫受衝擊

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心昨宣布，明年1月1日至31日，大陸航班入境旅客須在機場採檢唾液PCR核酸檢測。同時，除維持不開放陸港澳自由行觀光客來台外，搭乘大陸4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，皆須於機場或港口進行唾液PCR檢測。台灣行政院長蘇貞昌稱，這是因應大陸疫情升溫，為避免台灣的防疫及醫療量能被衝擊。

中國旅客入境意國須快測

為促進通關和人員來往，中國民航局昨印發通知，1月8日起取消入境航班75%客座率限制，逐步恢復受理中外航空公司國際客運包機申請，2023年夏秋航季完全恢復至疫情前流程及要求。不過，近期多個國家及地區接連收緊對中國入境者防疫政策，日本宣布採取「落地檢」中國旅客，韓國對發燒中國旅客驗核酸，印度要求出示核酸陰性證明；意大利米蘭機場要求中國旅客落機後自費檢測，周三衛生部進一步宣布全國實施。

目前至少還有美國及馬來西亞考慮跟進。路透社引述一名美國官員透露，美國政府對中國新冠個案激增及通報數據透明度感到擔憂，認為若缺乏病毒基因組測序數據，一旦出現新的變種病毒將難以辨識，因此正考慮針對來自中國的旅客採取預防措施。馬來西亞衛生部周二宣布，因應「境外輸入病例劇增」風險，將加強包括強化病例監測等6項方案。

法泰澳等國微博發帖歡迎中國遊客

面對即將到來的中國農曆新年旅遊潮，法國則作出不同姿態。法國駐華大使館官方微博周二發文寫道：「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」昨再度發文稱「不用隔離，邊境開放，你要不要來法國？」據悉，法方正規劃總統馬克龍在明年初訪華。

此外，泰國、加拿大、澳洲、新西蘭、丹麥、挪威、荷蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、瑞士等國大使館、旅遊局紛紛在新浪微博發帖，歡迎中國遊客到訪旅遊。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，目前中國疫情形勢發展總體在預期和可控之中，當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。他批評「個別西方媒體刻意炒作甚至歪曲中國疫情防控政策調整，卻對本國經歷的諸多防疫亂象和付出的沉重代價避而不談。這完全是雙重標準，嚴重違背新聞職業道德」。

（綜合報道）

（新冠疫情）