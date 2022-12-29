「潤」學熱掀起 港校成避風港

今年本科畢業、來自廣州的陳同學，目前在香港中文大學就讀企業傳播。她說，「選擇香港是因為想體驗當地文化，就是世界各地文化都有，感覺特別包容，而且在生活方面，例如可使用微信和支付寶，相較於出國更方便。」陳同學也指出，內地升讀碩士難度很高，競爭壓力比較大，而且也不一定考上，即使考上也要讀兩至三年，感覺很浪費時間。她說，「香港競爭也蠻激烈的，班裏的內地同學也挺多的，但感覺沒有考研這麼誇張。」

同樣今年大學本科畢業、來自西安的馬一等（化名）和她的女朋友正申請香港讀書。她表示，「香港離家近，語言、生活等各種方面與內地相似。」但馬一等也曾經因為社會環境的因素而考慮過加拿大，「因為加拿大同性戀合法，讀碩士算是最簡單的移民方法了」。

報讀內地生 浸大嶺大增五六成

公開資料顯示，目前在香港8所資助大學中，有6所對內地高考生採取自主招生，各校近日均表示，今年內地生申請人數均較去年上升。其中嶺南大學、浸會大學的內地高考生報名人數亦分別增加六成及五成。

此外，值得注意的是，海外高校就讀本科的內地學生，也因疫情開始回流，申請香港的研究生課程。留學諮詢機構啟德集團去年8月發布的報告顯示，疫情因素導致國內赴海外的留學生回流，香港排名前三名校碩士錄取的內地學生中，近30%來自於海外院校本科。

（新冠疫情3周年）