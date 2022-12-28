專家議員：港仍需維持一定程度防疫措施

「健康驛站」將取消 兩地通關安排未公布

政府發言人昨表示，特區政府正全力推進香港和內地「逐步、有序、全面通關」，「通關事務協調組」正爭分奪秒推進通關籌備工作，盡快制訂穩妥的通關方案，兼顧兩地疫情的變化和風險管理，包括國家衛健委最新相關公布，務求在明年1月中之前落實。

本報向世衛查詢會否檢討新冠病毒的「大流行」定性及如何評估內地疫情風險，其發言人表示，可參考世衛總幹事譚德塞於上周記者會的說法，當時譚德塞稱需更多資料才能評估中國疫情的風險，又說現時新冠病毒仍有太多不確定性，難以斷定大流行是否已結束。

劉宇隆：有待觀察第五波餘波是否到頂

政府專家顧問劉宇隆形容國家政策「大步走」，本港是「碎步走」也不停步，毋須一下子取消強制隔離措施，可逐步有序放寬。他說有待觀察本港第五波餘波是否到頂，估計約1月中後可望有條件取消強制隔離，但重申染疫者也不應四處走。至於通關後內地人入境本港後須否做核酸檢測，他說內地將取消相關入境要求，「相信是對等」。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，內地放寬防疫很急進，本港現毋須取消隔離，應保留社區隔離設施供有需要者，而通關後對內地入境者的核酸檢測，應與海外抵港者看齊。

議員：應要求海外及內地客驗核酸

立法會議員陳凱欣和民建聯梁熙都認為，本港未能完全參照內地的最新做法，提出海外及內地旅客應設核酸檢測要求。陳凱欣指出，考慮到兒童疫苗接種率、院舍爆疫後果等，有必要維持染疫者須隔離的做法，包括入境旅客，稍後可考慮由隔離5天減至3天；但現可考慮檢討密切接觸者須否隔離。

梁熙則舉例，兩地居住環境有別，應保留隔離設施供有需要市民使用，又稱對海外及內地入境者的檢測要求應一致，包括入境前的快測要求及入境時的核酸檢測，其中後者有助港府掌握輸入個案的數據。

工聯會議員黃國認為，本港需考慮實際情况再判斷是否全部跟從內地做法，但強調，內地同步加強對高危者的保護措施，籲港府調整防疫措施時不要「做一半不做一半」。

（新冠疫情）