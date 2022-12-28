內地開關兼疫熾 多國設限牽連香港 港赴日航班限飛東京大阪名古屋

多國近期因應中國疫情升溫收緊對中國旅客入境措施，包括日本、韓國、印度等。日本首相岸田文雄昨宣布，周五凌晨零時起從中國大陸（不包括港澳）赴日及過去7天內曾到過中國大陸的旅客，入境時要檢測，一旦染疫須隔離7天，並將限制中國航班班次。日本外務省亦宣布，內地及港澳航班周五起只可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場，即不包括北海道新千歲機場、福岡機場、沖繩那霸機場。現時不少港人在北海道等地度聖誕節假期。

現時入境日本旅客只要接種3劑新冠疫苗，便毋須提供出發前72小時內陰性核酸檢測證明。不過岸田文雄表示，有資訊顯示新冠感染在中國大陸迅速蔓延，為免輸入病例激增，因此決定要求中國旅客落地檢測，強調會因應中國疫情靈活應對。

國泰航空昨稱正索取更多資訊及評估情况，今午會提供進一步資訊，截至目前往返日本航班如常運作。但國泰網站昨晚已顯示，「沒有提供」12月30日及之後北海道札幌、沖繩等熱門旅遊點機票。HK Express稱會盡快公布受影響航班最新安排。

北海道沖繩福岡旅客回港勢受阻

港人陳小姐表示，兩名妹妹和七旬父親本月23日出發到福岡「自由行」，原定1月1日乘搭HK Express航班回港，胞妹1月3日上班，她指3人很久沒外遊，均很興奮，沒料突然生變。她說明白日本有需要修改入境防疫措施，惟變化太急，「沒交代下文」，航班公司也未能交代安排，令很多人感到不安。她稱正協助家人計劃「Plan B」，例如能否乘搭新幹線到大阪，再由關西機場返港，但也視乎是否有航班。

600團友現於北海道九州等

縱橫遊：食宿難改 最壞打算停團

縱橫遊執行董事袁振寧說，仍在向航空公司了解詳情，目前有600多名團友身處北海道、九州和沖繩，正與航空公司商討並了解能否安排航班返港。他說下月不少旅行團前往上述三地，料約2000名團友受影響，可能需重新安排行程或了解團友會否願意改地點，惟較難突然改變酒店、餐廳和交通安排，最壞打算是取消旅行團。

對於內地宣布放寬出入境措施後外國即對中國旅客設限，會否令香港「被封關」，民建聯立法會議員梁熙認為不會，相信部分國家最多僅要求港人出發前做核酸檢測證明。議員陳凱欣認為，每個地方放寬防疫措施都經過「陣痛」，相信外國對內地或香港的入境限制不會持續太長時間，又相信世衛很快會將新冠病毒「降級」，屆時各國不會再向其他地區設限。

明報記者

（新冠疫情）

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