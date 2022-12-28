政治局民主生活會 習逐一點評不足

委員同稱兩個確立具決定意義

新華社報道，新一屆政治局委員於會上逐一發言，一致認為，一年來實踐再證明，「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）具決定意義；明年必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，努力實現良好開局。

習近平指出，任何時候任何情况下都要堅持同黨中央保持高度一致，決不能荒腔走板、變味走調；任何時候任何情况下都要堅持對黨絕對忠誠；要及時向黨中央請示報告工作中的重大決策、事項與情况。習近平稱，中共始終代表中國最廣大人民的根本利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益；政治局成員要帶頭廉潔自律，堅決與各種不正之風和腐敗鬥爭，要嚴格管好家人親屬、管好身邊人與事，決不能讓他們利用自己的權力和影響力牟取不正當利益。

（新華社）