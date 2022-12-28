台2024恢復一年義務役 蔡：倘夠強 青年不上陣

義務役加薪 二等兵近最低工資

蔡英文昨午在總統府主持「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，時隔745天首度接受媒體聯訪。蔡英文宣布義務役役期由4個月恢復為一年，同時提高義務役服役者的薪金，以二等兵為例，未來一年義務役的薪金包含保險及膳食費為每月26,307元新台幣（約6683港元），接近當地最低工資。

蔡英文同時宣布兵力結構調整四大方向，包括以志願役為主的主戰部隊、以義務役為主的守備部隊、整合民間力量及地方政府替代役的民防系統、以退役志願役及義務役為主的後備系統。

首批9000人 其後逐年增

台灣國防部在會上說明，2024年實施新措施後，首年徵集入營服一年役期的未升學服役者約有9127人，另外的69,523人則接受4個月軍事訓練；其後一年役期人數逐年增加，4個月軍事訓練人數逐年減少。

蔡英文在記者會特別提到，大陸威脅台海和平穩定，對台威逼情勢明顯；而現行4個月的軍事訓練役制度，在兵源、能力和訓練品質都已經無法因應目前戰備局勢需求。她強調，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，只要台灣夠強，就不會變戰場，青年就不會上戰場。

有學生稱可接受

指薪金優於大學畢業

中央社報道，對於義務役期將恢復一年，有2006年出生的陳姓高中生表示感覺沮喪，即使當局提升薪金也沒有任何吸引力，畢竟當兵等於失去自由。

但2007年出生的蘇姓高中生則認為，一年是可以接受的時間，「更能有訓練的感覺」，而且「大學畢業不見得可以拿到穩定的兩萬六」。另一名曾服義務役的梅姓男子認為，政府今次大幅提高義務役薪金，只要不亂花、退伍時都能夠存到錢。

蔡撐賴清德任總統

在記者會上，蔡英文還被問及台灣副總統賴清德是否適當的總統接班人選，她說「我覺得他是啊」，强調賴清德不是今天才出現的政治人物，他已經久在政壇，為人熟悉，並期許未來賴清德把民進黨帶得更好。