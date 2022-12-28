指上海封城缺預案碰教訓 市政協委員：最重要活下去

預判斷藥問題 提前註冊騎手配送

民盟盟員邵楠曾因在市兩會上搶話筒「發言一分鐘」成為網紅政協，他的另一身分是投資人。很多人好奇一個政協委員怎會去當騎手，他稱，在今年3月底封城前，預判上海會出現斷藥問題，於是提前註冊為騎手。

當時許多騎手無法回社區，只能住在河邊的隧道、地鐵站甚至廢棄大樓，他們一天只能吃一頓，有時靠啃麵包充飢。邵楠聯繫上一家物流企業和遠在郊區的商店，希望給騎手送飯。他透過一家藥店收集騎手「住址」，「收了幾張表，密密麻麻的好幾百人，一直送到天亮」。

提案改善物流 稱官員乏一線經歷

有一次，他發現一個送水員來回送水20多趟，每次都要現場做抗原檢測，「他鼻子都捅出血了，一天捅20多次有什麼意義呢？」許多問題都在阻礙着這個城市的物流疏通，市區144個核酸點中，只有一個24小時檢測點在市區；貨車從外地到上海，要採取什麼方式避免隔離14天？這些情况，他一一向政府反映並提出建議，且獲得接納。

「這群體也沒什麼反饋途徑，政府很多人坐在辦公室。沒有一線經歷，是怎麼想都想不出來的。」他形容封城期間物流，特別是最後一公里的配送，「堪稱城市的毛細血管」，一定要疏通。

談及封城兩個月的教訓，邵稱最關鍵是沒有預案。「世界上沒有任何一個2500萬人口的城市突然shut down（停擺）後怎麼處理的經驗，沒有誰能把這件事做好，太複雜了。」他搖搖頭，「原來2500萬人吃飯的問題靠市場解決，停了怎麼供給？」

他稱難以評論當局的決策，也不清楚政府決定的過程，因信息不對稱，「你我看到的東西和決策者不一樣」，但既然改變不了決策，只能盡自己的力量，最重要是「活下去」。

解封後人們對上海的信心動搖，邵楠反問：「不抱信心又怎麼樣呢？中國還有比上海更好的地方嗎？」當人人都在談論「潤」（逃離），「從來沒想過。新加坡擠了那麼多人，我算老幾？假定移民的人比我有錢也努力，他們都跑，我（在內地）不就往前排了嗎？」

（新冠疫情3周年）