解放軍機繞台軍演 架次規模新高

「東部戰區」官方微博昨再公布空軍航空兵某旅組織空中加油訓練片段，並以第一視角展示，飛行員操作戰機，將受油探頭精準插入錐套，順利完成空中加油。「東部戰區」發文稱，該旅結合戰訓任務，常態化展開空中加油等實戰化訓練，不斷提升部隊遠域長時作戰能力。

台國防部則通報，前日早上6時至昨早6時，共偵獲71架次解放軍機、7艘次軍艦於台海周邊活動，是今年以來規模最大。其中多達47架次飛越台海中線，進入台灣西南空域，也是今年以來第二多。

據《聯合報》報道，台灣總統蔡英文今日上午將召開國安高層會議，討論「強化全民國防兵力結構調整方案」，並預計親自宣布延長兵役至一年的決定。此外，蔡英文將在睽違兩年後，於今日下午召開記者會接受媒體提問。

美國總統拜登23日簽署包含5年100億美元對台軍事援助的2023年度國防授權法案，繼今年8月的圍台軍演後，解放軍東部戰區前日再度宣布在台島周邊軍演。