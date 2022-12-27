滬接急救電話 近一周升33.5%

上海市醫療急救中心南區分中心120駕駛員阮盛2020年曾支援武漢，負責當地新冠重症患者轉運工作。「澎湃新聞」報道，此次阮盛與急救醫生組成臨時突擊隊，從上周一（19日）起接受閉環管理，負責一線急救工作。每天出車前，他們提前買好餅乾、麵包等乾糧，在不影響工作的前提下，選擇一個相對空曠的地方，除口罩吃一點，保證體力能夠持續。

周日（25日），他與2名急救醫生佩戴防護帽、N95口罩與面罩，穿隔離衣出車。當天他們從早上7點半出車，到下午2點已經出了14車，晚上7點再工作到凌晨，「基本間隔3至5秒，下一單的出車指令就來了」，病人大多發燒在38度以上。

上海院前急救體系現有急救車輛1251輛，從業人員4046人。「京報網」報道，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院東院上周六（24日）發熱門診接診量867人次，救護車送至急診的患者有114名，是平時的5倍左右。同時，仁濟東院急診科31名醫生只剩4人尚未感染，護士的感染比例超過60%。

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