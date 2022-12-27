防疫鬆綁 首批康復者聖誕節紛出行 京景點旺場 陽康湧三亞

北京環球度假區聖誕長龍

據《21世紀經濟報道》，北京環球度假區上周末大排長隊，每個項目排隊時間都在1小時以上。有遊客嘆聖誕夜「人超級多！」園區聖誕氣氛濃郁，晚上花車遊行時，穿著聖誕裝的演員載歌載舞。旅遊平台「攜程」數據顯示，北京景區門票預訂量相比上周末增長逾2倍。國家博物館、北京環球度假區、北京野生動物園、故宮等景區，迎來久違旅遊熱潮；同時，近一周北京滑雪場附近的酒店訂量環比增長99%。

城中客流量亦恢復正常，超市、商場不少人出門購物、吃飯，熱門餐廳要提前預定。而北京地鐵上周六（24日）客運量202.43萬人次，環比增長136.26%。

開封清明上河園數天10萬客

「秒聞視頻」則發布一段河南開封清明上河園景區23日的短片，近日景區為推廣旅遊宣布免費入園，熱門項目前裏三層外三層擠滿遊客。職員表示，這幾天有10多萬遊客，多為本地遊客。「大象新聞」稱，鄭州一個商場25日湧入人潮，業者初步統計客流超過10萬人次。有奶茶店稱賣出上千杯，還有賣冰糖葫蘆的小販表示「至少賣出一萬支」，推測是民眾「在家封的時間比較長了，出來報復性消費一波」。

三亞客：不需疫檢 如回3年前

「陽康們湧向三亞」成為連日熱門話題，據《都市快報》，今月海南三亞機場進港旅客2.5萬人次，比11月5000人次翻了兩番。一些人認為，「去一個環境和空氣都好點的地方，有利後期恢復」。有北京「陽康」旅客表示，「機艙裏全是人，不需要任何防疫檢查，彷彿回到了3年前」。三亞銀泰陽光度假酒店市場營銷經理李尚軍表示，現在入住率在85%左右，和月初相比翻了一番。「新十條」剛頒布時大部分人在觀望，現在已經轉陰的人邁出了「報復性出遊」的第一步。

據旅遊網站「途牛」透露，近一周與上周相比，海南目的地出遊訂單增幅50%，雲南訂單增幅36.7%。客源地主要是上海、南京遊客，其次是北京、天津。海南省旅遊和文化廣電體育廳上周五（23日）向全國發放1000萬元人民幣海南旅遊消費券，助推海南旅文行業復蘇。不過，當地有導遊表示，「近期確實有不少轉陰的人群來，但我們還不太敢大規模接待。如果大規模感染，還是會帶來一個陣痛期」。

《中國基金報》昨日引述投行中金公司預計，今年底至明年初雖然仍受疫情擾動、居民出行決策仍較謹慎，但中長期防疫政策邊際優化的大趨勢明晰，關注疫情逐步好轉穩定下跨省遊的復蘇進程。

（新冠疫情）