防疫重心擺向基層醫療 地方嘆無人無錢無藥

【明報專訊】內地抗疫政策在本月迎來重大轉折，重心從防控感染轉到醫療救治，強調要發揮基層醫療衛生機構「網底」和家庭醫生健康「守門人」的作用，以及基層防疫工作的職責和任務轉變，包括增建基層發燒診室，這都表明政府開始重視基層醫療，並要支持基層醫療建設。然而基層醫院能否承擔此次基層防疫工作職責和任務的轉變是個考驗，無人可上，無錢可用，甚至無藥可進，仍舊是基層醫院面臨的最大問題。
醫療改革收窄公院收入渠道
河北省某縣級二級醫院化驗科劉主任講述其醫院面臨的困境，過去公立醫院依靠在藥品批發價基礎上，加成15%至20%作為營運資金；2009年醫療改革明確規定，政府基層醫療衛生機構實行基本藥物零差價銷售，逐步將公立醫院補償機制由服務收費、藥品收入和財政補助三個渠道，改為服務收費和財政補助兩個渠道。「我們醫院從上世紀90年代開始自籌自支，自負盈虧。醫改後，醫院的收入來源從賣藥轉為醫療服務，各種檢查診斷、手術、住院等。」
疫下財困欠債 政府補助微
至於財政補貼，「只有專項補貼款，比如醫務人員工作環境升級，可能會有10萬元（人民幣，下同）的補貼，也只能給醫生修修辦公桌，置換一下破舊的櫃子。」劉主任所在的醫院有400餘名員工，1年業務規模約1億元，疫情期間，因為規定基層醫院專職不同營業範圍，紅黃綠碼患者對應不同醫院，且醫護人員也分配到不同的抗疫崗位，使基層醫院收入下降。而疫情期間，基層醫院收到的財政補助僅來自於防疫耗材，核酸檢測試劑的一些補貼，「多少也是肉，能補一點窟窿是一點」，入不敷支之下，欠薪是不能避免的問題，拖欠工程款項和藥品款項也屢見不鮮。
除了沒收入，缺人也是基層醫院亟待解決的問題。疫情前公立醫院改革就明確提出「去編制化」，劉主任回憶，從2018年起醫院取消編制，以後進醫院的新人只能當臨時工。臨時工的待遇和正式員工待遇差距很大，不僅沒有社保，工資也不到正式員工的一半，這種情况下，基層醫院失去和高等級三甲醫院競爭人才的機會，不止入不了名牌大學醫科生的法眼，甚至連獲得普通大學生青睞都很困難。劉主任所在醫院的400名醫務人員，本科畢業生僅有十分之一，即便多年前想新建呼吸內科，增設ICU病房，但無奈專項人才不足，計劃只好擱置。
增建基層發燒診室遇瓶頸
此次國家強調的增建基層發燒診室也遇到瓶頸。就職於河北某鄉鎮醫院的陸醫生向本報表示，該鄉鎮不具備增設發燒診室的條件，「現在是沒有藥，也沒人能配送。鄉鎮醫院藥品訂購平台上，新冠治療藥也都是缺貨狀態」，因此就算有增設發熱診室的想法，但「無藥可醫」，建了診室也是空談。