防疫重心擺向基層醫療 地方嘆無人無錢無藥

醫療改革收窄公院收入渠道

河北省某縣級二級醫院化驗科劉主任講述其醫院面臨的困境，過去公立醫院依靠在藥品批發價基礎上，加成15%至20%作為營運資金；2009年醫療改革明確規定，政府基層醫療衛生機構實行基本藥物零差價銷售，逐步將公立醫院補償機制由服務收費、藥品收入和財政補助三個渠道，改為服務收費和財政補助兩個渠道。「我們醫院從上世紀90年代開始自籌自支，自負盈虧。醫改後，醫院的收入來源從賣藥轉為醫療服務，各種檢查診斷、手術、住院等。」

疫下財困欠債 政府補助微

至於財政補貼，「只有專項補貼款，比如醫務人員工作環境升級，可能會有10萬元（人民幣，下同）的補貼，也只能給醫生修修辦公桌，置換一下破舊的櫃子。」劉主任所在的醫院有400餘名員工，1年業務規模約1億元，疫情期間，因為規定基層醫院專職不同營業範圍，紅黃綠碼患者對應不同醫院，且醫護人員也分配到不同的抗疫崗位，使基層醫院收入下降。而疫情期間，基層醫院收到的財政補助僅來自於防疫耗材，核酸檢測試劑的一些補貼，「多少也是肉，能補一點窟窿是一點」，入不敷支之下，欠薪是不能避免的問題，拖欠工程款項和藥品款項也屢見不鮮。

除了沒收入，缺人也是基層醫院亟待解決的問題。疫情前公立醫院改革就明確提出「去編制化」，劉主任回憶，從2018年起醫院取消編制，以後進醫院的新人只能當臨時工。臨時工的待遇和正式員工待遇差距很大，不僅沒有社保，工資也不到正式員工的一半，這種情况下，基層醫院失去和高等級三甲醫院競爭人才的機會，不止入不了名牌大學醫科生的法眼，甚至連獲得普通大學生青睞都很困難。劉主任所在醫院的400名醫務人員，本科畢業生僅有十分之一，即便多年前想新建呼吸內科，增設ICU病房，但無奈專項人才不足，計劃只好擱置。

增建基層發燒診室遇瓶頸

此次國家強調的增建基層發燒診室也遇到瓶頸。就職於河北某鄉鎮醫院的陸醫生向本報表示，該鄉鎮不具備增設發燒診室的條件，「現在是沒有藥，也沒人能配送。鄉鎮醫院藥品訂購平台上，新冠治療藥也都是缺貨狀態」，因此就算有增設發熱診室的想法，但「無藥可醫」，建了診室也是空談。

（新冠疫情3周年）