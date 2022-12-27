澳門免核酸通關「將有好消息」 議員：放寬未必加劇疫情

澳新聞局引分析

稱已為抗疫做好準備

澳門新聞局昨公布澳門大學新冠疫情研究團隊的分析，指防疫政策開放是社會恢復正常的必經階段，表示當地的防疫指引，因應國家防疫政策的變化而優化調整，社會各界就病毒了解、疫苗供應和醫療資源等累計共識，形容「實施了卓有成效的預案」，說明澳門對抗疫已做好基本準備。

林宇滔：倘日後疫苗缺貨

應優先為居民安排

當地自上周五（23日）放寬入境措施，政府同日推算目前有約六分之一人染疫，疫情持續惡化導致市面搶購藥物，及醫院緊急門診服務均現人龍。賀一誠上周在北京述職後被問及能否做到豁免核酸檢測通關，他指現階段不能公布，內地很快會有新政策，澳門將會跟隨，相信市民會滿意，預計一周內會有好消息。

林宇滔表示支持豁免核酸通關，認為可方便兩地合理往來；至於《金融時報》報道放寬或致大批內地居民到澳門打針，他指科大醫院一直提供單價疫苗予內地居民自費接種，惟澳門現時缺乏6個月至3歲幼兒的二價疫苗，相信放寬通關限制對疫苗接種影響不大，若日後缺貨，當局亦應優先為本地居民安排。他又指目前疫情持續嚴峻，擔心當地醫療系統難以負荷，促請政府當務之急是做好社區門診的藥物分配，及紓緩急症醫護人手緊張情况。

可打復必泰 非居民要付費

目前澳門衛生局提供國藥和復必泰疫苗接種，澳門居民、依法留澳就讀的學生和在囚者等可免費接種，其他非本地居民要付費接種，每劑疫苗250元澳門幣。截至上周四（22日），澳門首兩劑疫苗接種率逾九成人口，另有近54％人口已打第三針。

（新冠疫情）