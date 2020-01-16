國家衛健委停報每日疫情 浙江日增破百萬 民眾批疫情數據失真 轉由中疾控續發「供參考研究」

月內因「無法掌握實數」 停發無症狀數據

國家衛健委官網昨發公告，即日起不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。 早前，衛健委於本月14日說明，不再發布無症狀感染者的數據，原因是「當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量」。

公衛專家：可投更多精力到臨牀救治

《人民日報》引述南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛稱，每日疫情數據停更不僅表示疫情信息已失去每日發布必要性，也能讓有關部門將更多精力投入到臨牀救治等關鍵環節。有網民對此指出，國家衛健委近日發布數據只會平白無故消耗公信力：「發不發布是一回事，公然掩耳盜鈴發布大家都知道是假的數據這是另外一回事。你再發下去，民眾連你前幾年的數據都要開始懷疑是不是也有問題了。」「乾脆不發布了得了，改由其他沒這麼官方的機構發。」

今次官方調整並非意味不再公布數據，而是轉由中國疾控中心繼續發布。公開信息顯示，中國疾控中心機構性質是屬公益事業單位，負責實施國家級疾病預防控制與公共衛生技術管理服務。該機構原先隸屬於國家衛健委，惟官方今年7月26日指其已被劃轉至國家疾病預防控制局管理。

浙江：估元旦新增200萬達峰

國家衛健委宣布不再發布疫情數據之際，浙江同日示警疫情高峰將提前到來。浙江官方通報，當地每日新增陽性人數突破100萬，預計高峰將提前到達。當局指出，浙江全省過去一周，發熱門診單日最高就診人次超40萬，是平時接診量14倍。全省目前有13,000多名新冠患者留院治療，新冠引發重症病人1人。當局估元旦前後浙江疫情會進入高位平台期，屆時日新增陽性人數最高將達200萬，維持約1周後回落。

（新冠疫情）