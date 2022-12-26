穗前市長染疫10日後亡 官媒：突發心臟病 黎子流享年91歲 任內推動廣州建地鐵

綜合報道

陪妻入院治療染疫

昨日一段由原廣州市人大副主任周慶強發出的「沉痛悼念尊敬可愛的黎市長！」微信文字信息指出，黎本月15日感染新冠病毒，於染疫後第10天、昨早辭世。文章稱，周曾在17日和黎通話，後者告知因陪妻子留院治療而染疫。入院前夫婦二人均檢測核酸陰性，惟15日被告知兩人在醫院「陽了」，其後黎的秘書稱黎「行動不便」、「但胃口尚好」。信息中又提到，黎的病故「說明新冠病毒十分兇殘」，「特別是對老人家極不『友善』」，「特別是老領導們更加要做好防護」，「新一波的新冠病毒並不是『普通感冒』」。

粵語金句頻 推動多項大型基建

「鳳凰網廣東佛山」官方微博昨亦發帖稱，「據悉，黎子流昨晨在家中逝世，享年91歲。黎子流在任內推動了廣州地鐵的立項興建，作為廣東順德人，他粵語金句頻出，名言『得就得，唔得返順德』流傳甚廣。​他是順德龍江人。圍墾橫琴中心溝、推動順德改革開放、辦五邑大學、修外海大橋、建廣州地鐵……功績突出」。​​

黨媒《南方日報》昨日晚間證實黎子流逝世的消息，報道引述廣州市委老幹部局，評價黎子流是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的共產主義戰士」，稱他因突發心臟病搶救無效，不幸於12月25日上午8時17分在廣州逝世。

文革被列「走資派」

曾歷逾百批判入獄兩年

黎子流1932年生人，廣東順德人。1951年，黎被選派為順德縣大洲鄉土改隊員，任小組長。1953年加入中共。1966年至1969年文化大革命期間，黎被列「三反分子」和「走資派」，曾接受百餘場批判及入獄兩年。1974年後，黎先後擔任順德縣委副書記、書記、佛山地委委員、江門市委書記。1990年，黎被任命為廣州副市長、代市長，後任市長，曾推動興建連接廣州市區至白雲機場的道路及廣州地鐵等大型基建。1997年，黎離任官職，後在家鄉順德龍江鎮創辦「新世紀農業園」，獲香港多間財閥參與投資。

力推普通話 熱中粵劇文化

黎子流任廣州市長期間，力推普通話，曾獲國家頒發「推普獎章」。他亦對粵劇文化有貢獻，親自組織「振興廣東省粵劇協會」並出任會長。《廣州日報》報道，今年7月29日《粵劇表演藝術大全·音樂卷》首發式，黎親自到場「撐」粵劇，他發言時說話依然鏗鏘有力，金句連連。他當日說：「人生自古誰無死，還有餘熱就發光！」又引順德名句：「幹了不說，幹完再說，多幹少說。」

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676