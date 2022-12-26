貿發局領銜參展灣區服貿會 展港八大優勢 推綠色環保設計

代表：需建灣區服貿生態圈

負責今次香港館的貿發局以「攜手共創新篇章」為主題，向與會者介紹香港在「一帶一路」機遇、大灣區建設、金融服務、專業服務、物流服務、知識產權貿易、基建及房地產、創新科技和時尚潮流八大優勢。貿發局內地總代表鍾永喜稱，港資服貿公司在早期已扎根廣東及澳門，培養大批服務貿易人才，使粵港澳3地在服務貿易產業方面打下良好發展基礎。

在這些基礎上，鍾永喜認為接下來需要建設一個大灣區服貿生態圈，可以更有效地建設國內服貿市場及服務全球不同企業。他又指，香港在整個大灣區的服貿上參與度非常高，會是一個很好的平台與大灣區各市合作發展，攜手構建一個新的服貿體系。

香港館展本土設計師獲獎作品

除了推介香港的服務貿易優勢，香港館亦展示香港設計師在不同領域比賽中的獲獎作品，包括小型電器、服飾等，而且貫徹了綠色主題，例如以葡萄酒剩料為原料製作的葡萄背包、可降解口罩、環保設計的咖啡膠囊製作機等，就連整個香港館的搭建都以環保及循環再用為設計，拆卸後能再用於其他展覽，且可以按不同展覽主題改變風格。

鍾永喜表示，此次帶來香港初創、科企及創意設計企業的產品，希望能與大灣區不同地方的企業加強合作之同時，亦傳遞香港是設計意念轉化為商品的理想平台，和香港的創意設計服務可以協助企業提升附加值，接軌國際市場兩大信息。

明報記者 陳子凌