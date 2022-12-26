台22縣市議長 藍營佔15席 民進黨4席 72年首次拿下基隆

由於「議長」為縣市議會龍頭，有人事任用權、主導自家議會預算，甚至能掌握縣市府預算，除縣市長之外，議長就是地方政壇最大。因此受到台灣各黨派高度重視。

據台灣內政部昨日公布選舉結果，在議長部分，國民黨籍15人、民進黨籍4人、無黨籍3人；副議長部分：民進黨籍2人、國民黨籍14人、親民黨籍1人、無黨籍5人。

曾俊傑選前退藍營

搭綠營當選高雄副議長

其中高雄市議長選舉備受關注，原國民黨議員曾俊傑在選前突然宣布退黨，並以無黨籍身分搭檔民進黨的康裕成參選，二人分別成功當選副、正議長。高雄市議會藍綠均未過半，綠營在這次選舉的致勝關鍵是獲得其他黨派支持，台媒評論稱，這反映市長陳其邁在高雄執政兩年來強調施政不分藍綠，與其他黨派議員互動良好。而國民黨雖少了曾俊傑，但剩下28票仍團結投票，維持議會第一大黨地位。

在台南，議長則由連任7屆的民進黨議員邱莉莉勝出，並獲國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3人支持。國民黨團會後開記者會向支持者致歉，並建請黨中央開除3名違背黨意的議員。

國民黨人倒戈 台南基隆「變天」

據「中時新聞」報道，基隆市議長選舉也「變天」，國民黨前議長張芳麗以「報恩」為由倒戈支持民進黨提名人童子瑋，最後由童子瑋當選議長，這也是自1950年以來，基隆市首度有國民黨籍以外的議長；另外花蓮，藍營分裂，議長張峻成功連任並宣布退出國民黨。

蔣萬安宣誓就職

承諾1年內啟用「大巨蛋」

同日，新一屆直轄市長等8類，共計3200多名民選地方公職人員當選人宣誓就職。台北市長蔣萬安昨天宣誓就職後表示，上任後他會即刻走訪市府各單位，聽取需求和心聲，讓市政推動更順暢，並承諾會盡全力在一年內讓「大巨蛋」啟用完工，還有內湖交通、都市更新等問題，都是「捲起袖子、即刻上工」會馬上解決的問題。數位前台北市長包括馬英九、吳伯雄、黃大洲等也出席交接典禮。馬英九表示，做台北市長很不容易，需要蔣萬安付出努力，相信他可以做得很好。