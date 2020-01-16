日防省：遼寧艦西太起降戰機180次

專家：說明實戰能力已大提升

日本防衛省表示，遼寧艦16日通過宮古海峽進入太平洋，17日到20日間，經北大東島（西距沖繩島300多公里）的東面海域北上，後再度南下。22日晚，遼寧艦和棗莊號護衛艦、萬噸級驅逐艦無錫號，組成編隊航行於沖之鳥礁東方約120公里海域。其間，解放軍兩架轟6轟炸機也於19日飛過宮古海峽進入太平洋。

與此同時，中俄海軍21日至27日在東海大型聯合演練，令外界關注北京戰略意圖。軍事評論員黃東向本報表示，解放軍今時不同往日，已有足夠常備兵力，隨時出動同時應對不同方向作戰任務。正值日本軍事擴張、台美軍事合作密切，解放軍目前在太平洋、東海的軍事行動既有震懾日本、台灣，也警告區內美國駐軍之意。

做好對台軍事鬥爭準備

軍事專家宋忠平則認為，這兩個演習是各自孤立的演習，中俄軍演主要為了維護地區和平穩定、反對霸權，維護海上通道安全；遼寧號航母艦隊訓練是要進一步增強艦隊實戰化能力，起降架次愈來愈多說明實戰能力已大大提升，完全具備戰鬥力和保障力；另一方面，就是做好對台軍事鬥爭準備，「中國的航空母艦不是宅男」，宋忠平說，遼寧艦會在遠海遠空包括台島東部海域發揮應有的優勢。

明報記者