拜登簽年度國防授權法 5年供台百億美元軍援 要求應對北京統戰「經濟脅迫」行為

白宮網站當天發出簡報表示總統已簽署法案，2023年度NDAA涉台部分超過50頁，內容涉及軍事援助、對台軍售、反制中國脅迫及美台交流等一系列議題（見表）。法案納入「台灣政策法」（Taiwan Policy Act）部分條文，授權2023年至2027年通過美國國務院「外國軍事融資」計劃，提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元。

不過授權法案僅訂定開支項目，撥款法案才有權決定美國財政資金如何支配。聯邦眾議院稍後亦表決通過參議院前已通過的《2023年度綜合撥款法案》，該案未撥款提供台灣無償軍援，但提供至多20億美元的「外國軍事融資」直接貸款與擔保貸款。

NDAA還要求相關部門負責人，擬定因應北京資訊戰、網絡攻擊、傳統文宣戰及推動「統一戰線」（united front）的脅迫或貪腐等行動，並要求總統在法案生效180天內建立跨部會小組，對抗北京「經濟脅迫」行為。同時，表達支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係機會，包括建立未來簽署協議所需的法律模版。

台表感謝 稱與美深化雙邊伙伴關係

中央社報道，台灣國防部及外交部昨對法案簽署生效表示感謝。國防部表示，法案展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，後續將依台灣整體外交政策，與美國國會及行政部門溝通討論，並逐步推動各項友台條文的預算編列與實際撥付。外交部稱，法案高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場，台灣政府未來將以穩健步伐逐步推動各項友台條文落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作以深化雙邊伙伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。