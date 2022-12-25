習：引導大學畢業生企業家入鄉 讓其留得下能創業

不照搬國外農業強國模式

新華社報道，習近平表示強國必先強農，農強方能國強。建設農業強國要體現中國特色，立足國情，走自己的路，不簡單照搬國外現代化農業強國模式。要依靠自己力量端牢飯碗，依託雙層經營體制發展農業，發展生態低碳農業，賡續農耕文明，紮實推進共同富裕。

要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動

習近平說，當前要解決農業農村發展最迫切、農民反映最強烈的實際問題，不搞脫離實際的面子工程，保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線。保障糧食安全，持續深化食物節約各項行動。

習近平强調，人力投入、物力配置、財力保障都要轉移到鄉村振興上來。產業振興是鄉村振興的重中之重，做好「土特產」文章，推動鄉村產業全鏈條升級。同時，堅決防止出現整村整鄉返貧現象。

深化農村改革方面，要搞好農村集體資源資產的權利分置和權能完善，紮實做好承包期再延長30年的各項工作，支持發展家庭農場、農民合作社等新型經營主體，穩慎推進農村宅基地制度改革試點，深化農村集體經營性建設用地入市試點，完善土地增值收益分配機制。要完善黨組織領導的鄉村治理體系，加強法治教育，推進移風易俗，引導農民自覺遵守村規民約。