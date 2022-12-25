學者：防疫轉型期應公開透明 健康碼徹底退出是大勢

指過程或較痛苦 但民眾更好信服

研究行政法的學者沈巋昨接受上海澎湃新聞網專訪表示，防疫轉型期政府本身不能過度退位、失位，應公開、透明的交流，「如果做到這兩點，哪怕我們會經歷比較痛苦的過程，可能會付出一些生命的代價，但是我相信民眾會更好地信服」。

沈巋表示，政府應當在疫情轉型中扮演重要角色，「我認為基本上跟疫情相關的資訊都是可以公開的」，比如總結全球相似人口結構地區的重症率，只要能夠把確定性、不確定性講清楚，把政府的認知和應對及其局限說清楚，才能真正地讓民眾能夠信任，甚至對一些措施可能存在的瑕疵能夠接受。

他建議在疫情轉型期，由政府出台個人防疫的指導性意見，「什麼時候該就醫，什麼時候不該就醫，放在政府網站的顯眼位置，供民眾隨時參考」。此外，政府可以倡導「錯峰返鄉」，減少醫療擠兌的風險。

應制止健康碼改頭換面

北京大學法學院教授王錫鋅前日於《上海法治報》發表評論指出，健康碼將數字技術嵌入社會治理，是技術權力與國家權力深度融合的典型樣本。隨着疫情防控策略的重大調整，健康碼所依托的應急管理權的合法性、正當性基礎，已不復存在，徹底退出已是大勢所趨。他指出，應當警惕和制止各種將健康碼改頭換面用作其他用途或場景的衝動，健康碼在完成其特定階段的能效後功成身退，亦可以增進政府公信力。

（新冠疫情）