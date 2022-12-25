平安夜北京三里屯仍熱鬧 上海外灘冷清

廣州警方前晚公告，平安夜、聖誕節及元旦跨年，廣州塔、琶醍、太古倉等公共場所沒有組織任何形式的大型活動，呼籲民眾不要聚集。太古倉昨日有不少年輕人到來消費、拍攝聖誕樹，廣州塔下廣場晚上也有小量民眾打卡。

在上海，有市民形容是數十年罕見的冷清平安夜，外灘、南京路人流稀疏，外灘中央廣場昨有聖誕集市，但看不到往年大排長龍情景。淮海路大批商舖依舊關門，馬路空蕩蕩。浙江杭州、河北石家莊等省會城市網友，昨紛紛曬出當地大型聖誕樹、商場和大廈幕牆節日裝飾等，但現場很少市民。四川成都、重慶民衆則逐漸恢復上街消費。

每逢聖誕節來臨，網上依然出現「不過洋節」的呼籲和爭論，今年有網民回應道：「神經病，我都已經陽一次了，還不能過『陽節』嗎。​」《人民日報》則另類解讀「平安夜」，在社交平台發布多名戍邊軍人在雪山上自我介紹的短片，附上評論稱「辛苦了！有他們的守護才是平安夜」。

明報記者

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