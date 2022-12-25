東莞料日增30萬染疫 青島估50萬 體溫計血氧儀製氧機斷貨

近日網傳國家衛健委一份內部會議紀要顯示，全國12月20日單日新增感染人數直逼3700萬人，12月1日至20日累計感染已達2.48億人。本報連日多次致電國家衛健委求證，惟一直未能撥通。

東莞稱帶病工作醫護逾2528人

東莞市衛健局23日在微信公眾號稱，新冠感染高峰日益逼近，根據數字模型預測結合專家評估判斷，該市感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速愈來愈快，醫療機構和醫護人員承受史無前例巨大壓力。截至22日，全市陽性或發燒帶病工作醫護人員達2528人，「真實狀况肯定要遠比這個數據要更為嚴重」，東莞市人民醫院3000多名在崗職工中，近一半已被感染。

《青島日報》報道，青島衛健委主任薄濤前日表示，當地正處於高峰來臨前的快速傳播階段。按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬至53萬人，24日及25日在此基礎上以10%增速增加。

多地料下月達感染高峰

與此同時，各地相繼發布當地疫情高峰期預測，江西預測第一波疫情將於明年1月上旬達到感染高峰，3月上旬轉入低水平流行，累計感染率接近80%。安徽衛健委主任陶儀聲前日透露，部分人口密度大、人員流動性大的地區達峰時間可能提前，例如合肥可能在今、明兩日左右達到高峰。

海南預計該省疫情處於快速「爬坡」階段，隨着元旦、春節假期來臨，南下避冬人數激增，可能很快迎來高峰期。《人民日報》亦指，浙江、湖南、湖北、廣東、山東等地預測疫情高峰時間均集中在下月。百度前日的「全國各城市疫情搜索高峰進度」也顯示，359個內地城市疫情高峰多為下月底。

夾指血氧儀83元炒至298元

感染人數「井噴」推高醫療物資緊缺形勢，澎湃新聞網報道，各大電商平台製氧機相繼缺貨，多家製氧機生產企業表示短期需求爆發，正在加緊生產。《揚子晚報》指，網上多款指夾式血氧儀已斷貨，醫生提醒普通人群不需要跟風購買，但長者需要監測血氧飽和度；有網民稱其中一款血氧儀之前83元（人民幣，下同），現被炒至298元，「國難財真好賺啊」。《南方都市報》披露，廣州多家連鎖藥店均表示體溫計售罄，尚不知何時到貨。

廣州出殯延至1月受理 直接火化照常辦

由於處理遺體能力不足，廣州民政局昨通知，廣州市殯葬服務中心宣布出殯業務原則上延至明年1月10日後再接受申請辦理，如決定不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理。

綜合報道

（新冠疫情）

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