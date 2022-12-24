古絲路3258米高原機場通航 新疆西端要塞 商貿軍用皆可

紅其拉甫機場連接中亞南亞

央視新聞報道，中國民航規定海拔高度在2438米及以上的機場為高高原機場。紅其拉甫機場位於塔什庫爾干塔吉克自治縣（塔縣），標高3258.4米，是新疆首座高高原機場，也是中國最西端、新疆海拔最高、跑道長度最長的民用運輸機場。該機場地處帕米爾高原西部，距喀什市298公里，古絲路要塞塔縣與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克等3國接壤，是新疆面向中亞、南亞的「一帶一路」主要國際通道。

紅其拉甫機場總投資16.3億元人民幣，佔地面積230.4公頃，可滿足年旅客吞吐量16萬人次、貨郵吞吐量400噸。隨着紅其拉甫機場投入使用，目前新疆營運機場數量已經達至25個，位居內地各省區市首位。

年旅客吞吐量可達16萬人次

《新疆日報》報道，南航將投入適航性最佳的空中巴士319機型執飛上述航線，單趟航程約為2小時。而在開航前，烏魯木齊前往塔縣只能通過陸路交通或先乘坐飛機到達喀什市，再轉乘汽車，最快也需約8小時。該航線往返可提供超過200個座位，該航線開通後，意味着終結了塔縣不通航的歷史。當地旅客可經烏魯木齊中轉至湖南長沙、重慶、陝西西安、內蒙古呼和浩特、廣東廣州等城市，遊客亦可經航線，前往當地賞帕米爾高原風光及體驗塔吉克族民俗風情。新華社引述該機場總經理指出，通航後未來還會進一步加密塔縣與喀什、烏魯木齊及疆外城市航線。

塔什庫爾干紅其拉甫機場是新疆第25座民用機場。新疆最近一次機場建設高峰是自2010年開始，陸續通航了阿克蘇、吐魯番、博樂、庫車等機場。2022年，新疆開工新建奇台縣江布拉克機場機場、和靜縣巴音布魯克機場等支線機場，同時亦推進烏蘇、輪台、和布克賽爾、皮山等機場項目前期工作。