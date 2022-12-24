北京聞風：拼經濟方案密集出台 狠抓擴內需政策落實 ／文：鍾鳴九

內地新聞近期幾乎都圍繞着疫情和經濟工作展開。中央經濟工作會議為2023年中國經濟定調。會議強調，「明年要堅持穩字當頭、穩中求進」。會議指出，明年經濟運行有望總體回升，要堅定做好經濟工作的信心。

強調擴內需振市場信心

消息人士稱，是次中央經濟工作會議內容呈兩大亮點，一是着力強調擴大內需，二是要求大力提振市場信心。分析稱，當前內地恢復和擴大消費的最大阻力正是在於市場缺少活力和信心。實施擴大內需戰略將有利於經濟進一步轉型升級，提升消費作為經濟增長主驅動力的作用。

數據顯示，2021年內地最終消費支出對經濟增長的貢獻率達65.4%，比資本形成總額的貢獻率高51.7個百分點，是經濟增長的第一驅動力。受疫情影響，2022年內地居民收入增長放緩，出現不敢消費、儲蓄傾向增強的情況，消費缺口較大。日前，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，明確要堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系，全面促進消費，拓展投資空間。

消息人士透露，2022年內，中央各部門出台了不少與擴內需相關的政策，但受疫情影響，政策落實情況差強人意。近日召開的國務院常務會議再次督導地方，「對落實穩經濟一攬子政策措施，抓好填平補齊，確保全面落地」，要求狠抓政策落實，推動經濟鞏固回穩基礎。

政策效應料明年持續顯現

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀日前指出，擴大內需的政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還要根據實際需要陸續出台一些新政策、新措施，存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟恢復發展。

「2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年」，內地研究人員預計，疫情防控新十條措施的出台將為2023年中國經濟復蘇融入確定性。雖然在短期困擾下，不確定性因素或致市場回暖難一蹴而就，但預計2023年春節前後，隨着內地民眾可以比較大膽地出門，內地經濟將會逐漸恢復。

文：鍾鳴九