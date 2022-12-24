中疾控前首席專家：第四針不能再打滅活疫苗

翻查資料，內地至今共批准使用13款疫苗，均為國產，種類包括滅活疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗等，生產商包括國藥集團、科興生物、康希諾等。內地民衆大多數接種兩劑或三劑滅活疫苗。

曾光料疫情持續三個月

《新民晚報》引述曾光在一場論壇上表示，這次感染風波來得很重，給內地普及了自然免疫。他呼籲民眾勿再視新冠為洪水猛獸，「一有病就到傳染病醫院去隔離、甚至去ICU，這是沒必要的」。他指出，從過去預防為主，到如今確保不發生醫療擠兌、搶救重症病人為主的防疫手段，正有效限制疫情。曾光還提到，全國疫情還會持續兩三個月，橫跨元旦、春節，春天是全國疫情好轉的時候。

內地近日疫苗接種量飆升，周二全國接種超過300萬劑次，周三達到362.5萬劑次，周四減為227.2萬劑次。而兩周前的單日數據均未超過150萬劑次。

衛健委稱重症患者漸增

着老幼直接轉診三級醫院

國家衛健委通報，內地前日報告新增3696宗本土確診病例，逾四成來自廣東，重症病例較前一日增加42例，全國現有重症病例416宗。國家衛健委醫政司長焦雅輝同日表示，現在全國的重症患者在逐漸地增加，要求老幼及長期病患者，可以直接轉診到三級醫院，不必再通過分級分類的收治來進行逐級的轉診。

明報記者

（新冠疫情）