中國制裁余茂春、斯坦恩

美國務院本月9日以嚴重侵犯人權為由，制裁西藏前黨委書記吳英杰及西藏公安廳廳長張洪波。中國外交部昨宣布，因應美方非法制裁，依據《反外國制裁法》，中方決定對余茂春、斯坦恩個人採取反制裁措施，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。措施即日起施行。

余茂春生於安徽，在重慶長大，1979年以當地狀元成績考入天津南開大學，後公派赴美留學。他是中國留學生進入美國對華政策核心圈第一人，亦曾任教於美國海軍學院。因其向來主張強硬對抗中國，被內地一些網民稱為「漢奸」。2020年時，曾傳出他遭開除族籍、被中學母校除名。

余倡強硬對抗中國 網民斥漢奸

斯坦恩去年3月加入的CECC負責監察中國法治發展和人權，每年向總統和國會提交報告。余茂春昨在Twitter用中英文回應，形容有關制裁是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。

中國外交部發言人毛寧昨表示，美方藉口西藏人權問題制裁中方官員行徑嚴重干涉中國內政，中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責。中方決定即日起對長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣的上述二人採取反制措施。她強調「粗暴干涉中國內政必將受到中方堅決反制」，並敦促美方撤銷制裁。