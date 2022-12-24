布林肯致電王毅 稱願助華應對疫情 王毅：美方不能一邊談合作 一邊捅刀子

警告美不能「切香腸」式挑戰紅線

新華社報道，王毅在通話中表示，雙方團隊按照兩國元首上個月在峇里島會面後達成的共識，開展了一系列接觸，總的看是有益的。但必須指出的是，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

王毅表示，新年應有新氣象。兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升，零和思維只會導致兩個大國相互消耗、迎頭碰撞。孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為。

新華社引述布林肯表示，美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣「獨立」。

美重申不支持台灣「獨立」

另據美國國務院網站，發言人普賴斯（Ned Price）周四晚發表聲明，表示布林肯在與王毅的通話中「討論了目前疫情的情況，強調透明度對國際社會的重要性」。路透社引述布林肯當天在國務院記者會上表示，美國準備好為中國提供疫苗，以幫助解決其不斷爆發的疫情，但強調中國政府迄今為止沒有要求提供援助。他說「我們希望看到中國能控制住這次疫情」。美國國務院本周稍早表示，擔心中國的疫情失控可能會產生新冠病毒新變種，累及全球。中方的聲明則未提到疫情議題。

王毅周四還在京會見了美國亞洲協會董事會聯席主席桑頓，表示中美關係要實現穩定可持續發展，首先美方要樹立正確對華認知，堅持對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。美方應放棄對華無理遏制打壓，回歸積極務實的對華政策。中方對同美方開展各層面對話持開放態度。

中美元首11月會談後，美國國務院即宣布預計布林肯明年初訪華。布林肯周四盤點年度外交成果時，認為中國是美國競爭對手當中，唯一有意圖重塑國際秩序，且越來越具備推動這目標所需經濟、外交、軍事與科技能力的國家。可見加快美國與盟友在對中國的戰略上趨向一致，是如此至關重要。

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