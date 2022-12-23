「小三通」分階段復航 明年1．7開放 金馬民眾陸配優先

台總統府：盼成疫後兩岸交流起點

台灣陸委會新聞稿宣布行政院通過「金馬地區民眾春節交通專案」，專案目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運。專案的搭乘旅客以金馬地區的民眾、大陸配偶為限，明年1月7日至2月6日實施。

陸委會主委邱太三表示，今年1月原本就有意規劃春節專案，但當時兩岸邊境管制都還十分嚴格，台商需求不高，接下來則因4月上海疫情爆發、8月解放軍台海軍演、頻傳禁止台灣農漁產品進口，加上10月中共二十大與「白紙運動」爆發，遲遲沒有規劃專案。

至於專案為何沒有開放中轉，邱太三解釋說，目前中國大陸疫情嚴峻，而小三通是船運，旅客下船後到機場還有一段距離，加上飛機航班時間不一定能與船運航班銜接，當地民代皆有反應不該讓金馬承擔疫情風險，中央評估醫療量能後，決定不開放中轉。

陸委會：陸疫熾 未包台商中轉

台商、台幹以往藉由「小三通」中轉回台灣的方式未被包含在內。廈門台協會長吳家瑩對此表示，年關將近，有非常多的台胞將攜家帶眷返台，因為此前受疫情與隔離政策影響已3年沒有返台，「小三通」的開通是他們非常期盼的政策。吳家瑩稱，政府應要克服萬難讓想回家的台灣民眾過好年。

交通部次長祁文中則表示，目前兩岸直航雙向航班每周29班，上海浦東機場單向飛往台灣每周16到24班，大陸同意業者自行依照市場需求單向由浦東飛台灣。他表示，兩岸航班在春節前的訂票率大概三至六成，節後可能訂位較滿，建議有意返台過節的民眾要及早規劃行程。

台灣金門、馬祖、澎湖2001年與大陸福建沿海地區實現海上通航，是實現兩岸直接「通郵、通航、通商」三通的基礎，稱為「小三通」。受疫情影響，2020年2月10日起暫停「小三通」客運船舶往來。