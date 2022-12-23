輿論質疑疫策急轉 石泰峰：思想行動要統一到中央判斷

新華社報道，受中共中央委託，石泰峰向黨外人士通報中央經濟工作會議精神。石泰峰希望各民主黨派、工商聯、無黨派人士，在提高議政建言的針對性和前瞻性上多下功夫。工商聯要引導民營企業家自覺踐行新發展理念、主動融入新發展格局，堅定民營企業發展信心。要充分發揮黨外知識分子優勢作用，最大限度實現人盡其才、才盡其用。

滬專家質問突改抗疫標準原因

針對當局20日出台新冠死亡判斷標準，只將染疫引致肺炎、呼吸衰竭致死計入數據，上海復旦大學教授曲衛國公開發聲，質疑官方為何抗疫3年後突改標準，有關科學論證亦都發生在國策改變後，質問官方在做決策之前有否組織過論證，以及是否有人為此負責等。

英國廣播公司（BBC）21日引述新加坡學者吳木鑾指，中國當前情形暴露官方在疫苗普及和藥品儲備的準備不足，直言不覺當局有任何準備，認為國際經驗中，最重要準備工作是給老年人接種疫苗，又指如藥品儲存足夠「大家怎麼會去搶呢？」

（新冠疫情）