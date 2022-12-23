輿論質疑疫策急轉 石泰峰：思想行動要統一到中央判斷

【明報專訊】內地防疫轉向突然致疫情迅速擴散，引發中外輿論質疑官方抉擇。中央統戰部部長石泰峰昨會見黨外人士，強調要引導廣大成員堅定發展信心，充分認識國家疫情防控取得的重大成就，準確把握疫情防控工作面臨的新形勢新任務，把思想和行動統一到中共中央對疫情變化、經濟社會發展的科學研判上來，統一到中共中央關於更好統籌疫情防控和經濟社會發展的重大部署上來。
新華社報道，受中共中央委託，石泰峰向黨外人士通報中央經濟工作會議精神。石泰峰希望各民主黨派、工商聯、無黨派人士，在提高議政建言的針對性和前瞻性上多下功夫。工商聯要引導民營企業家自覺踐行新發展理念、主動融入新發展格局，堅定民營企業發展信心。要充分發揮黨外知識分子優勢作用，最大限度實現人盡其才、才盡其用。
滬專家質問突改抗疫標準原因
針對當局20日出台新冠死亡判斷標準，只將染疫引致肺炎、呼吸衰竭致死計入數據，上海復旦大學教授曲衛國公開發聲，質疑官方為何抗疫3年後突改標準，有關科學論證亦都發生在國策改變後，質問官方在做決策之前有否組織過論證，以及是否有人為此負責等。
英國廣播公司（BBC）21日引述新加坡學者吳木鑾指，中國當前情形暴露官方在疫苗普及和藥品儲備的準備不足，直言不覺當局有任何準備，認為國際經驗中，最重要準備工作是給老年人接種疫苗，又指如藥品儲存足夠「大家怎麼會去搶呢？」